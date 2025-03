Nowa marka z Chin debiutuje w Polsce. Oto Hongqi czyt. Hon-szi

Marka Hongqi (czyt. Hon-szi) istnieje od 1958 roku. Początkowo jej samochody z czerwoną flagą w logo były przeznaczone wyłącznie dla najwyższych rangą urzędników państwowych. Marka należy do rządowego koncernu FAW Group, jednego z czołowych graczy na chińskim rynku motoryzacyjnym

Grupa FAW w 2024 roku wyprodukowała w 14 fabrykach łącznie ponad 3,2 mln aut, w tym 412 000 sztuk Hongqi. Samochody trafiły na drogi 97 krajów. W ramach joint-venture, FAW współpracuje w Chinach również z grupą Volkswagen oraz koncernem Toyota. Co ciekawe, dla marki Hongqi pracuje sam Giles Taylor, były dyrektor ds. projektowania Rolls-Royce, który obecnie jest wiceprezesem i dyrektorem kreatywnym FAW Global Design.

Hongqi wprowadzi 5 nowych modeli. Najtańszy to SUV HS3

Najtańszym modelem będzie Hongqi HS3, który z długością 4,65 m w Polsce staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. Początkowo HS3 będzie dostępny z benzynowym silnikiem 1.5 i siedmiostopniową przekładnią DCT. Jeszcze w tym roku ofertę poszerzy wersja z silnikiem benzynowym 2.0 i napędem 4x4.

Hongqi HS5 czyli SUV o długości 4,8 m z silnikiem 2.0

Hongqi HS5 to prawie 4,8-metrowy SUV segmentu D wyposażony w turbodoładowany silnik benzynowy 2.0 i 8-biegową skrzynię biegów Aisin oraz napęd na wszystkie koła. Samochód został zaprojektowany przez włoskie biuro stylistyczne Italdesign.

Hongqi H9 czy H6, nowy sedan czy liftback

5-metrowy Hongqi H9 to klasyczny sedan wyposażony w nowoczesny system multimedialny z dużym ekranem i cyfrowym kokpitem. Model H5 będzie dostępny z silnikiem benzynowym 1.5 lub 2.0.

Hongqi H6 to liftback oparty na tej samej platformie co H5. Pod maską pracuje 2-litrowy silnik o mocy 245 KM. Do tego jest eleganckie wykończenie i duży, centralny pionowy ekran.

Hongqi H9 kontra Mercedes i BMW

Wreszcie Hongqi H9, czyli największa limuzyna chińskiej marki w Polsce. Monumentalny sedan ma 5,14 m długości i na celownik bierze Mercedesa czy BMW. Samochód początkowo będzie dostępny z 2-litrową hybrydą. Następnie dołączy silnik benzynowy V6. Wnętrze oferuje luksusowe wykończenie, funkcję aktywnej redukcji hałasu, pneumatyczne zawieszenie oraz zaawansowane systemy multimedialne.

Kiedy ruszy sprzedaż? 1000 samochodów na początek i 10 dilerów

Sprzedaż samochodów nowej marki Hongqi ruszy pod koniec drugiego kwartału 2025 roku. Do końca bieżącego roku, do Polski trafi około 1000 samochodów. Początkowo sieć sprzedaży obejmie 10 punktów dilerskich w dużych miastach. Każdy punkt sprzedaży będzie dysponował odpowiednim zapleczem serwisowym.

Ceny i gwarancja? Najtańszy SUV kosztuje 150 000 zł?

Hongqi swoje samochody zaoferuje w cenach bazowych odpowiedników konkurencji, jednak auta chińskiej marki za te pieniądze będą maksymalnie wyposażone. Ptaszki ćwierkają, że najtańszy Hongqi HS3 będzie kosztować od ok. 150 000 zł. Wszystkie modele będą oferowane z 5-letnią gwarancją fabryczną do 150 000 km.