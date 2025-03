Nowa dostawa czołgów K2 Czarna Pantera już w Polsce

Chwilę po informacji o nowym kontrakcie na 180 czołgów K2 Czarna Pantera, który polski rząd ma podpisać z koreańskim producentem w kwietniu, gruchnęła kolejna dobra widomość. Agencja Uzbrojenia wojskowego poinformowała o dostawie nowej partii K2, którą już wyładowano na nabrzeże portowe.

–Czarne Pantery w natarciu! Nowa dostawa złożona z 12 czołgów K2 już w Polsce – już za chwilę będą w rękach zawodowców – polskich czołgistów z 16 Dywizji Zmechanizowanej – poinformował Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dywizja ma za zadanie bronić wschodniej i północnej części Polski. Stanowi ważny element systemu obronnego kraju. Co potrafią te pancerne kolosy?

K2 Czarna Pantera najbardziej cyfrowy czołg na świecie

K2 Czarna Pantera to czołg produkowany przez Huyndai Rotem. Od 2014 r. znajduje się na wyposażeniu koreańskiej armii. K2 jest jedynym obok japońskiego Typ 10 czołgiem zaprojektowanym w XXI wieku i ma opinię najbardziej cyfrowego czołgu na świecie. Załoga składa się z trzech osób.

Czołg K2 w północno-wschodniej Polsce lepszy niż Abrams

K2 waży ok. 55 ton, dla porównania amerykański Abrams w najnowszych wersjach dochodzi do 70 ton, a niemiecki Leopard 2 to ponad 60 ton. Wojskowi uważają, że czołgi K2 Black Panther lepiej nadają się do eksploatacji w północno-wschodniej Polsce właśnie ze względu na masę mniejszą niż M1A2 SEPv3 Abrams.

Czołg K2 zniszczy wroga z 8 km. Jaka moc silnika i uzbrojenie?

Silnik Diesla o mocy 1500 KM pozwala K2 poruszać się w terenie z prędkością 50 km/h (70 km/h po drogach utwardzonych). W podwoziu zastosowano zawieszenie hydropneumatyczne. Głównym uzbrojeniem jest 120-milimetrowa armata, która dzięki automatowi ładowania potrafi wystrzelić 10 pocisków na minutę. Do tego specjalna amunicja KSTAM (Korean Smart Top Attack Munition) pozwala niszczyć cele oddalone nawet o 8 km.

Czołg K2 z systemem hard-kill odpowie przeciwpociskami na zagrożenie

Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Czarna Pantera jest również wyposażona w system ochrony aktywnej soft-kill, który zakłóca naprowadzanie wrogich pocisków przeciwpancernych. Do tego czołg można doposażyć w układ typu hard-kill, czyli rozwiązanie odpowiadające przeciwpociskami na zagrożenie.

Polskie czołgi K2 Czarna Pantera ze zamianami w konfiguracji opancerzenia

Wszystkie zakontraktowane czołgi K2 zostaną wyposażone w system łączności zgodny z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP, a także w system zarządzania polem walki BMS, kompatybilny z systemem, w który zostaną wyposażone czołgi M1A2 ABRAMS. Zmiany w konfiguracji przewidzianej dla czołgu w wersji K2PL obejmować będą wzmocnienie opancerzenia, doposażenie w system obserwacji dookólnej oraz aktywny system ochrony pojazdów, możliwość zastosowania amunicji programowalnej z innego źródła oraz polskiego 12,7 mm WKM.