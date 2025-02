Leapmotor rusza z biznesem w Polsce. Oto nowa marka tanich samochodów

Koncern Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Stąd Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu, sprzedaży oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat (poza Chinami).

Teraz marka Leapmotor oficjalnie rusza z biznesem w Polsce. Pierwsze lawety wypełnione samochodami już jadą do dilerów. Na początek auta będzie można kupić w sześciu miastach. Lista obejmuje: Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Poznań, Szczecin i Warszawę. Następnie sieć powiększy się o kolejne punkty dilerskie jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku. Jakie samochody i w jakich cenach dostaną kierowcy?

Leapmotor T03 - tak wgląda najtańszy model

Najtańszy będzie Leapmotor T03. Ten pięciodrzwiowy hatchback o długości 3,62 m oferuje odrobinę mniej miejsca niż Dacia Spring. Bagażnik również jest mniejszy – zmieści walizkę kabinową i niewielką torbę, a po złożeniu tylnej kanapy zapewnia 880 l pojemności. Jednak w zamian zapewnia bogatsze wyposażenie i szerszy zestaw nowych technologii, w tym 10 systemów wspomagania prowadzenia (adaptacyjny tempomat, czujnik martwego pola, utrzymanie pasa ruchu itp.). Do tego jest 6 poduszek powietrznych, 3 kamery i 5 radarów.

T03 w podłodze skrywa akumulator 37,3 kWh. Taki magazyn energii ma zapewnić zasięg na poziomie 265 km, a w mieście nawet 395 km jazdy. Standardowe gniazdo CCS umożliwi szybkie ładowanie. Moc uzupełniania energii na poziomie 45 kW nie jest oszałamiająca, ale wystarczy by baterię od 30 do 80 proc. pojemności doładować w 36 minut. Silnik elektryczny o mocy 95 KM zamontowany przy przedniej osi pozwala przyspieszyć od zera do 50 km/h w 5 sekund.

Leapmotor T03 z polskiej fabryki za 40 000 zł. Wystarczy wniosek

Leapmotor T03 jest produkowany w fabryce Stellantis w Tychach. Jednak największą bombą będzie cena. T03 ma kosztować mniej niż 85 000 zł.Przy czym nie można wykluczyć premierowej zniżki od kwoty na metce np. do 80 000 zł. W efekcie po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł i T03 ostatecznie będzie kosztować mniej niż 45 000 zł czy nawet 40 000 zł.

Jaka gwarancja i wyposażenie seryjne?

Leapmotor T03 chroni 3-letnia gwarancja. Z kolei akumulator obejmuje 8 lat gwarancji z limitem przebiegu do 160 000 km. Spis wyposażenia to m.in.:

Automatyczny hamulec postojowy + Auto Hold

Klimatyzacja z regulacją elektroniczną

Kierownica ze skóry ekologicznej

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych

Czujnik parkowania z tyłu i kamera cofania

Panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą

8-calowy zestaw wskaźników

10,1-calowy ekran stacji multimedialnej z systemem Leap OS i nawigacją online

Łączność 4G i aktualizacje Over-The-Air

Aplikacja Leapmotor APP ze zdalnym sterowaniem funkcjami pojazdu

15-calowe felgi aluminiowe

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

Dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu + przednie boczne poduszki powietrzne + boczne kurtyny powietrzne

Leap Pilot (10 systemów wspomagania prowadzenia ADAS)

Tak wygląda Leapmotor C10, czyli tani i duży SUV

Leapmotor C10 to drugi model, który jeszcze w lutym pojawi się w Polsce. Z długością 4,7 m SUV chińskiej marki zapewni rodzinnie przestronne wnętrze. Materiały w kluczowych miejscach są przyjemne w dotyku. Kierowca ma przed sobą dwa ekrany, w kokpicie na próżno szukać przycisków. Do dyspozycji są tylko guziki na kierownicy, dźwigienka kierunkowskazów i fizyczny przełącznik PRND na kolumnie kierowniczej. Oprócz niezbyt dużego bagażnika (435 litrów), wewnętrzne wymiary oraz przestronność zasługują na uznanie. Frunk (przedni bagażnik) to solidne 32 litry pojemności. 1500 kg uciągu to przyzwoite możliwości holownicze na tle konkurentów.

Elektryczny napęd C10 zapewni kierowcy 218 KM mocy, przyspieszenie od 0 do 50 km/h w 3,9 sekundy. Do tego zasięg na poziomie 424 km z litowo-jonowej baterii o pojemności 70 kWh i możliwość doładowania ponad 200 km zasięgu w 30 minut.

Leapmotor C10 z hybrydą plug-in, silnik 1.5 jednak nie napędza kół

Alternatywą dla elektryka będzie Leapmotor C10 REEV, czyli hybryda plug-in wyposażona w silnik elektryczny o mocy 215 KM oraz silnik benzynowy 1.5. Jak to działa? Przednie koła napędza wyłącznie jednostka EV. Silnik spalinowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w pełni elektrycznego samochodu polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec.

Naładowany akumulator o pojemności 28,4 kWh powinien zapewnić 145 km zasięgu w rybie elektrycznym (cykl WLTP). Całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km, czyli jak w poczciwych dieslach. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie zaledwie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym – ten bajeczny wynik jest możliwy wyłącznie przy regularnym ładowaniu baterii. Hybrydowy Leapmotor C10 REEV dołączy do oferty w późniejszym okresie.

Ile kosztuje Leapmotor C10? To duży SUV za 120 000 zł

Leapmotor C10 w Polsce ma kosztować na poziomie 160 000 zł. W tym przypadku 40 000 zł rządowej opłaty obniży cenę SUV-a do ok. 120 000 zł. To świetna oferta za tak duże auto. Samochód obejmuje 4-letnia gwarancja z limitem przebiegu 100 000 km. Na akumulator, ochrona została wydłużona do 8 lat i 160 000 km przebiegu.

Dwie wersje wyposażenia do wyboru. Style czy Design?

Leapmotor C10 będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej Style standard to m.in.

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

Pompa ciepła

Automatyczne reflektory LED

Przednie fotele regulowane elektrycznie

Czujniki parkowania z tyłu i kamera 360°

12-głośnikowy system Hi-Fi o mocy 840 W

Panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą

10,25" zestaw wskaźników

14,6'' ekran centralny z systemem Leap OS i nawigacją online

Łączność 4G i aktualizacje Over-The-Air

Bezprzewodowe ładowarka indukcyjna

Aplikacja Leapmotor APP ze zdalnym sterowaniem funkcjami pojazdu

18-calowe felgi aluminiowe

Chowane klamki drzwi

Relingi dachowe

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu + boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne + poduszka centralna

Leap Pilot (17 systemów wspomagania prowadzenia ADAS)

