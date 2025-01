Nowa marka Foton debiutuje w Polsce

Foton to największy chiński producent ciężarówek, pikapów i najróżniejszych samochodów dostawczych. Marka należy do grupy BAIC, czyli państwowego holdingu motoryzacyjnego z siedzibą w Pekinie.

Od 1996 roku Foton wypuścił na drogi ponad 11 mln aut. Tylko w 2023 roku z zakładów wyjechało ponad 634 tys. samochodów, to 37 proc. więcej r/r. Auta są też produkowane poza Chinami w 22 fabrykach i montowniach. Firma eksportuje pojazdy do ponad 110 krajów, a teraz startuje z działalnością w Polsce za sprawą Asian Automotive Distribution Center (AADC), czyli grupy kapitałowej odpowiedzialnej m.in. za import na nasz rynek aut koreańskiej marki KGM (wcześniej jako SsangYong), chińskich BAIC, Forthing, DFSK oraz motocykli Kove. Co czeka kierowców?

Foton Tunland G7 to nowy pikap z silnikiem Diesla. Gdzieś już go widziałeś?

Foton Tunland G7 to najtańszy model chińskiej marki dostępny w Polsce. Z długością 5,34 m wjeżdża do świata pikapów, którego ikoną jest Toyota Hilux. Japoński model najwidoczniej był też inspiracją dla stylistów.

Tunland G7 pod maską skrywa silnik Diesla 2.0 o mocy 162 KM (388 Nm). Zamiast serynie montowanej 6-biegowej skrzyni manualnej można zażyczyć 8-biegowy automat dostarczony przez niemiecką firmę ZF. Napęd 4x4 to standard. Samochód zapewnia ładowność na poziomie 975 kg.

Foton Tunland G7 kosztuje od 109 900 zł

Foton Tunland G7 kosztuje od 109 900 zł netto. Wersja ze skrzynią automatyczną jest droższa o 10 000 zł. Dla porównania oryginał, czyli Toyota Hilux z podwójną kabiną, silnikiem 2.4 D-4D/150 KM i 6-biegowym automatem to wydatek od 163 400 zł.

Foton Tunland V7 jak Ford F150, Tunland V9 jak Dodge RAM

O 28 cm dłuższe modele Foton Tunland V7 i Tunland V9 kojarzą się z amerykańskimi pikapami. Ktoś może powiedzieć, że wyglądają jak Ford F150 i Dodge RAM zamówione na AliExpress czy Temu. Jednak to poważne maszyny o długości ponad 5,6 metra, które potrafią holować 3,5-tonową przyczepę.

"Pary" do pracy dostarcza 2-litrowy silnik Diesla o mocy 163 KM wspomagany instalacją miękkiej hybrydy. W obu autach za przeniesienie mocy na cztery koła odpowiada 8-biegowy automat ZF. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h powinno zająć mniej niż 13 sekund.

Ile kosztuje Tunland V7 i V9? To wielkie auta z silnikiem Diesla w cenie mniejszych

Ceny? To wielkie auta w cenie mniejszych pikapów. Foton Tunland V7 kosztuje od 174 900 zł (netto). Tunland V9 wymaga przynajmniej 189 900 zł.