Ceny benzyny 95, diesla i LPG w górę. Oto nowe podwyżki

Ceny paliw szybują. Zaczyna się kolejny tydzień wyraźnych podwyżek na stacjach. W efekcie kierowcy zapłacą drożej za tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG.

– Na przestrzeni trzech styczniowych tygodni zanotowaliśmy 30-groszowy wzrost cen diesla i 23-groszową podwyżkę notowań 95-oktanowej benzyny. W efekcie tych zmian kierowcy płacą na stacjach najwięcej od sierpnia ubiegłego roku – wyliczają analitycy e-petrol.pl. Jakie kwoty powitają nas na stacjach?

Cud drożyzny na stacjach paliw

Ceny paliw w detalu w ostatnich dniach zaszalały. Dynamika zmian była podobna jak w pierwszej połowie stycznia. Benzyna 95 podrożała o 7 groszy do 6,22 zł/l. Cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy do poziomu 6,39 zł/l. Gaz LPG z ceną 3,27 zł/l kosztuje o 2 grosze więcej.

Zdaniem ekspertów mimo spadkowego kierunku zmian na rynku hurtowym, na stacjach nie zobaczymy raczej obniżek. Szczytem marzeń będzie stabilizacja cen.

Od 27 stycznia benzyna 95, diesel i LPG drożeją. O ile?

Od 27 stycznia benzyna 95 będzie kosztować 6,16-6,27 zł/l, to o 3 grosze drożej niż przed tygodniem. Kierowcy samochodów napędzanych dieslem za litr oleju napędowego zapłacą 6,37-6,49 zł/l, czyli 7 groszy drożej. Tankowanie gazu LPG to wydatek 3,26-3,34 zł/l, wobec stawki 3,25-3,33 zł/l tydzień wcześniej.

Gaz zdrożał najwięcej. Masz samochód z LPG?

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że w porównaniu do stycznia 2024 roku mniej płacimy za benzynę 95 i diesla odpowiednio o 8 i 9 gr/l. Z kolei za benzyna 98 oraz gaz LPG kosztują o 12 i 38 gr/l więcej. – W efekcie zmian cen na rynku hurtowym, gdzie benzyna bezołowiowa staniała o około 5, a olej napędowy o około 9 groszy na litrze, rosną szanse na obniżki cen paliw na stacjach w ostatnich dniach stycznia – oceniają eksperci. Oto ceny paliw od 27 stycznia do 2 lutego:

benzyna 95 będzie kosztować w przedziale 6,20 – 6,25 zł/l,

benzyna 98 to cena na poziomie 6,90 – 6,95 zł/l,

olej napędowy kierowcy zatankują za 6,35– 6,40 zł/l,

gaz LPG to koszt 3,23 – 3,27 zł/l.

Kierowcy mają czas do 2 marca 2025. Potem koniec eldorado

Kierowcy do 2 marca mogą liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.

Nawet 30 groszy taniej na stacjach BP. 31 stycznia koniec programu Payback

Z kolei sieć stacji BP informuje, że tylko do 31 stycznia 2025 będzie działać karta Payback. Czyli do końca miesiąca punkty zgromadzone w tym programie lojalnościowym można wymienić na paliwo i inne produkty. Po zatankowaniu dowolnego paliwa można liczyć na rabat od 10 gr/l (od 300 punktów) do 30 gr/l (1500 punktów/50 litrów paliwa).