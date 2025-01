Skoda powiększa gamę o hybrydową limuzynę. Superb Liftback wjeżdża do gry

Nowa Skoda Superb wreszcie ma kompletą gamę silnikową i spokojnie można zaliczyć ją do najgorętszych premier rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Szczególnie, że Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija jednostki spalinowe. Na rynku właśnie debiutuje brakujące ogniwo, czyli Superb Liftbackz hybrydą plug-in. Czym chce do siebie przekonać ta limuzyna?

Z pewnością rozmachem niemal 5-metrowej sylwetki. Nowy Superb z ostrzej pochyloną przednią szybą, lusterkami z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi oraz opływową linią dachu stał się bardziej aerodynamiczny – ma o 10 proc. mniejszy współczynnik oporu powietrza (spadł do 0,23). Samochód jako pierwszy dostał elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid, stąd design obejmuje m.in. inaczej ukształtowany ośmiokątny grill i matową listwę zdobiącą przedni zderzak. Na świat patrzą przez ostro zarysowane reflektory, które przewidziano w dwóch wersjach.

Tak wygląda nowa Skoda Superb Liftback plug-in hybrid

Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy świecą o 40 proc. lepiej niż w poprzednikach i zawierają dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych, ze statycznym, przypominającym kryształ światłem doświetlającym zakręty – łącznie to aż 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Cienki pasek LED w kształcie litery L służy jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Tylne lampy witają animacją świetlną. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami.

Skoda Superb dostała nowe wnętrze z wyższej półki i nowe logo

Skoda radykalnie przeprojektowała kabinę i wykończyła ją materiałami, których jakość znacznie wykracza poza standardy popularnych marek. Różnica jest kolosalna. Widać dbałość o detale. Wszystko jest ładne dla oka, intuicyjne w obsłudze i miłe w dotyku. W oczy rzuca się także wielofunkcyjna kierownica z nowym logo marki – duży napis SKODA zastąpił znaczek z uskrzydloną strzałą. Wrażenie ekskluzywności potęguje 10-calowy wirtualny kokpit zamiast zegarów, do tego pierwszy raz przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 13 cali jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w obu modelach – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą obrotowych klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials.

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Jak pojemność bagażnika? Nowa Skoda jest bezkonkurencyjna

Więcej miejsca wygospodarowano także na ładunek. Pojemność bagażnika wzrosła aż o 20 litrów do 645 l w liftbacku. Kufer kombi zapewni o 30 litrów więcej, czyli 690 l (510 l plug-in), a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów. Kufer - podobnie jak w poprzedniku - wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie - Superb jest bezkonkurencyjny.

Skoda Superb liftback teraz jako hybryda plug-in nowej generacji z silnikiem 1.5 TSI

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 r. wprowadzi sześć nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie stosują wiele rozwiązań, które zapewniają niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika. Czesi najbardziej są dumni z nowej hybrydy plug-in – do niedawna ten napęd w Superbie był dostępny wyłącznie z nadwoziem kombi. Teraz rodzinę powiększa prawie 5-metrowa limuzyna, czyli Superb liftback PHEV. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowy napęd PHEV Skody z połączenia silnika benzynowego 1.5 TSI/150 KM z jednostką elektryczną (115 KM) oferuje kierowcy 204 KM mocy systemowej. 350 Nm momentu obrotowego na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. Taki zespół gwarantuje ponadprzeciętne osiągi – od 0 do 100 km/h auto przyspieszy w ok. 8 sekund. W trybie EV energia zgromadzona w pojemnym akumulatorze 25,7 kWh pozwala bez ładowania pokonać w cyklu WLTP nawet 120 km. System multimedialny ułatwia wyszukiwanie stacji ładowania. Oprócz standardowych trybów jazdy (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual), wersja hybrydowa oferuje jeszcze trzy dodatkowe opcje: E-mode, Hybrid mode i Sport mode.

W praktyce hybryda Skody potrafi bez specjalnych starań pokonać ponad 100 km wyłącznie na prądzie, nie zużywając nawet kropli paliwa – to wystarcza na co najmniej cztery dni jazdy po mieście (do pracy, na zakupy czy trening). Tak doskonały rezultat oznacza, że dla większości kierowców Superb PHEV będzie zupełnie jak samochód elektryczny, tyle że z dodatkową możliwością jazdy na benzynie w dalsze trasy. Nawet gdy zimą zasięg spadnie do 75–85 km, większość użytkowników na co dzień nie będzie potrzebować wsparcia jednostki spalinowej.

Nowa Skoda Superb liftback 1.5 PHEV - jakie zużycie benzyny?

Z pustą baterią Superb jeździ oszczędnie jak klasyczna hybryda – wynika to z tego, że ładunek, który pozostał w akumulatorze po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego możliwości. Do tego hybrydowy liftback oferuje funkcję intensywniejszej rekuperacji, która zapewnia większy odzysk energii. Osiągnięcie zużycia paliwa na poziomie 6 l/100 km w mieście nie wymaga większych wysiłków. Można się pokusić o stwierdzenie, że nieważne, czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie.

Fenomenalne jest też ładowanie, które zmienia dotychczasowe postrzeganie hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje tylko 26 minut. Żeby zyskać ok. 50 km elektrycznego zasięgu wystarczy 15 minut – tyle co szybkie zakupy. Dlatego tak wydajne ładowanie w aucie typu PHEV pozwala skorzystać z zalet hybrydy również tym, którzy nie mają ładowarki w pracy czy w domu.

Ile kosztuje nowa Skoda Superb z hybrydą plug-in?

Nowa Skoda Superb plug-in hybrid obecnie jest dostępna wyłącznie jako kombi - w jubileuszowej wersji Edition 130 to najtańsza wersja czeskiej hybrydy. Samochód kosztuje od 202 850 zł,. Standardowe wyposażenie obejmuje: