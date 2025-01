Oto nowy sposób kontroli kierowców. Zmiany w styczniu 2025

Pracodawcy będą mogli automatycznie skontrolować uprawnienia pracowników do kierowania pojazdami. Rozwiązanie wejdzie w życie do końca stycznia 2025 roku – ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. To reakcja strony rządowej na wypadek, w którym na warszawskiej Woli na oznakowanym przejściu dla pieszych zginął 14-letni chłopiec.

Kierowca busa, który go potrącił, uciekł z miejsca wypadku, ale został zatrzymany przez policję. Okazało się, że pracował dla jednej z firm kurierskich. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jak resort chce zapobiec podobnym sytuacjom?

Reklama

Każdego prześwietlą automatycznie, nic się nie ukryje

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zostanie zmodyfikowana tak, aby weryfikacja pracujących dla przedsiębiorców kierowców mogła być wykonywana codziennie. Ministerstwo ma udostępnić odpowiednie rozwiązania.

– Przedsiębiorstwa dostaną od nas wtyczkę do systemu, który będzie w czasie rzeczywistym monitorował i dawał wiedzę. Wystarczy "zaszyć" sobie w swoim systemie informację o alercie. Dzisiaj przygotowanie takiego zmiany programowej trwa kilkadziesiąt minut – powiedział Gawkowski. – Dzięki temu firmy będą mogły bezpłatnie każdego dnia sprawdzać, czy żadnemu z ich kierowców nie zatrzymano prawa jazdy. Obecnie każdy może to sprawdzić na stronie internetowej, jednak dzięki integracji systemów poprzez API proces ten będzie odbywać się w pełni automatycznie – dodał.

Reklama

Zapewnił, że pracodawca dostanie spersonalizowaną informację o pracownikach, który z nich ma, a który nie ma uprawnień. – W tej sprawie nie będzie możliwości oszukania państwa. W tej sprawie państwo będzie mocne jak pięść. Przy współpracy z prokuraturą, policją, służbami specjalnymi będziemy to prawo egzekwować – stwierdził.

O 6 rano szef sprawdzi twoje prawo jazdy

– Każda firma ma system informatyczny, w którym zarządza swoimi pracownikami. Dajemy firmom dostęp do bazy CEPIK, dzięki czemu system danej firmy będzie mógł codziennie o godzinie 6:00 automatycznie wysyłać zapytania do rejestru – stwierdził Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. – Automat po stronie firmy będzie "odpytywał" poszczególne rekordy. Na przykład co 1/10 sekundy będzie "wskakiwał" kolejny wynik. To pozwoli sprawdzić uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich pracowników w kilka sekund – wyjaśnił.

Stracisz prawo jazdy, stracisz pracę

W ten sposób pracodawca będzie wiedział, czy zatrudniony przez niego kierowca przypadkiem nie stracił prawa jazdy. Utrata uprawnień może równać się z utratą pracy.

Resort zapowiada też, że trwają prace nad integracją danych Krajowego Rejestru Karnego z bazą CEPiK, tak by informacje dotyczące sądowych zakazów były dostępne w jednym miejscu. Obecnie pojedyncze zapytanie KRK kosztuje 20 zł.

Trzech rekordzistów ma po 19 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów

– Policja w 2024 roku zatrzymała ponad 16,3 tys. kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów. To niestety pokazuje skalę problemu lekceważenia prawa – powiedział dziennik.pl nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Wśród zatrzymanych zdarzają się osoby, które mają 2-4 aktywne zakazy. Natomiast trzech rekordzistów w naszym kraju ma aż po 19 aktywnych zakazów m.in. wydanych za jazdę po użyciu alkoholu w stanie nietrzeźwości – wyliczył policjant.

W ostatni długi weekend drogówka zatrzymała m.in. dwóch mężczyzn z takim zakazem. W tym kierowcę busa, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie oraz jadącego pod prąd pijanego kierowcę k. Ostródy.

Nawet 30 000 zł kary dla kierującego

Obecne przepisy nakładają na kierujących bez uprawnień surowe kary. Grozi za to grzywna minimum 1500 zł. Co istotne, nie jest ona nakładana w formie mandatu, a kary finansowej ustalanej przez sąd. Jej maksymalna stawka sięga nawet 30 000 zł. Sąd dodatkowo orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów.