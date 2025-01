Oto nowy sposób kontroli kierowców. Prawo jazdy sprawdzą z automatu

Firmy będą mogły automatycznie skontrolować uprawnienia pracowników do kierowania pojazdami. Rozwiązanie wejdzie w życie jeszcze w styczniu 2025 roku – ogłasza Ministerstwo Cyfryzacji. To reakcja strony rządowej na wypadek, w którym na warszawskiej Woli na oznakowanym przejściu dla pieszych zginął 14-letni chłopiec.

Kierowca busa, który go potrącił, uciekł z miejsca wypadku, ale został zatrzymany przez policję. Okazało się, że pracował dla jednej z firm kurierskich. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jak resort chce zapobiec podobnym sytuacjom?

Codzienne o 6:00 kierowca do automatycznej kontroli

– Dajemy firmom transportowym możliwość automatycznego weryfikowania, czy pracujący dla nich kierowcy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów – powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. – Dzięki temu firmy będą mogły bezpłatnie każdego dnia sprawdzać, czy żadnemu z ich kierowców nie zatrzymano prawa jazdy. Dziś każdy może to sprawdzić na stronie internetowej, jednak dzięki integracji systemów poprzez API proces ten będzie odbywać się w pełni automatycznie – dodał.

Ministerstwo otworzy dostęp do danych bazy CEPiK i umożliwi ich pobieranie np. przez systemy przedsiębiorstw zajmujących się m.in. transportem towarów lub przewozami pasażerskimi. – Każda firma ma system informatyczny, w którym zarządza swoimi pracownikami. Dajemy firmom dostęp do bazy CEPIK, dzięki czemu system danej firmy będzie mógł codziennie o godzinie 6:00 automatycznie wysyłać zapytania do rejestru – stwierdził wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w Radiu Zet. – Automat po stronie firmy będzie "odpytywał" poszczególne rekordy. Na przykład co 1/10 sekundy będzie "wskakiwał" kolejny wynik. To pozwoli sprawdzić uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich pracowników w kilka sekund – wyjaśnił.

Twój szef będzie wiedział, że straciłeś prawo jazdy

W ten sposób pracodawca będzie wiedział, czy zatrudniony przez niego kierowca przypadkiem nie stracił prawa jazdy. Utrata uprawnień może równać się z utratą pracy.

Resort zapowiada też, że trwają prace nad integracją danych Krajowego Rejestru Karnego z bazą CEPiK, tak by informacje dotyczące sądowych zakazów były dostępne w jednym miejscu. Obecnie pojedyncze zapytanie KRK kosztuje 20 zł.

Trzech rekordzistów ma po 19 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów

– Policja w 2024 roku zatrzymała ponad 16,3 tys. kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów. To niestety pokazuje skalę problemu lekceważenia prawa – powiedział dziennik.pl nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Wśród zatrzymanych zdarzają się osoby, które mają 2-4 aktywne zakazy. Natomiast trzech rekordzistów w naszym kraju ma aż po 19 aktywnych zakazów m.in. wydanych za jazdę po użyciu alkoholu w stanie nietrzeźwości – wyliczył policjant.

W ostatni długi weekend drogówka zatrzymała m.in. dwóch mężczyzn z takim zakazem. W tym kierowcę busa, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie oraz jadącego pod prąd pijanego kierowcę k. Ostródy.