Nowe ceny paliw na stacjach. Benzyna ponownie przebiła 6 zł za litr

Podwyżki cen paliw na runku hurtowym zaczęły przekładać się na ceny przy dystrybutorach. Kierowcy zapłacą drożej za tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG. Jakie kwoty powitają zmotoryzowanych na stacjach?

Średnia cena benzyny 95 wzrosła o 5 gr do poziomu 6,04 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 także zdrożała – stawka za litr wzrosła o 4 gr do poziomu 6,83 zł. Podwyżka o 2 grosze dotknęła także ceny diesla i w efekcie olej napędowy kosztuje 6,11 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją gazową także nie mają powodów do radości – LPG zdrożało o 3 gr do poziomu 3,18 zł/l.

Od 30 grudnia diesel zdrożeje najwięcej. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG w 2025 roku?

Od 30 grudnia 2024 roku do 5 stycznia 2025 roku analitycy e-petrol.pl także zapowiadają wzrost cen. Benzyna 95 ma kosztować od 5,98 zł/l do nawet 6,09 zł/l (o 5 gr drożej). Benzyna 98 to wydatek na poziomie 6,77-6,89 zł/l (o 6 gr więcej).

Diesel zdrożeje o 9 gr do poziomu 6,09-6,20 zł/l. Podwyżka o 5 groszy dotknie także kierowców aut wyposażonych w instalację LPG – autogaz ma kosztować 3,16-3,23 zł/l.

Kierowcy mają czas do 2 stycznia. Potem koniec eldorado

Kierowcy do 2 stycznia 2025 roku mogą jeszcze liczyć na rabaty na stacjach PKN Orlen oraz BP. Jednak żeby skorzystać z promocji trzeba spełnić kilka warunków.

Orlen wymaga, by zrobić zakupy za 10 zł z oferty pozapaliwowej. Limit pojedynczego tankowania w ramach promocji i wyłącznie do baku pojazdu to 50 litrów. Po jego przekroczeniu pozostała część benzyny lub oleju napędowego będzie rozliczana po regularnej cenie. W trakcie akcji trwającej do 2 stycznia można uzyskać rabat na trzy tankownia.

Benzyna 95 i olej napędowy tańsze nawet o 35 groszy na litrze

Rabat 25 groszy na litrze przysługuje każdemu uczestnikowi akcji promocyjnej przy zakupie dowolnego paliwa Efecta i Verva. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. W tym przypadku zniżka jest wyższa o 10 groszy, co oznacza zniżkę o 35 groszy na litrze.

Promocja na stacjach Orlen. Czy to się opłaca? Wyliczenia

Benzyna 95 kosztuje obecnie średnio 6,04 zł/l. Za 50 litrów w cenie regularnej zapłacimy 302 zł. W przypadku tankowania z rabatem 25 groszy (6,04 - 0,25 = 5,79 zł/l) rachunek spadnie o 12,5 zł do 289,5 zł. Czyli po wydaniu 10 zł na zakupy - warunek promocji - w kieszeni zostanie 2,5 zł. Jeśli ktoś ma Kartę Dużej Rodziny (35 groszy rabatu) wówczas zaoszczędzi 7,5 zł na 50 litrach benzyny 95 (17,5 zł - 10 zł = 7,5 zł).

Stacje BP także mają tańsze paliwo. Gaz LPG również z rabatem

Sieć stacji BP także do 2 stycznia prowadzi akcję promocyjną dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji BPme z aktywowanym kuponem promocyjnym. Po zakupie dowolnego gorącego napoju paliwa standardowe można zatankować o 30 groszy taniej.

Gaz LPG to 10 groszy rabatu. Z promocji można skorzystać dwa razy, jednorazowo do 60 l (LPG - 50 l). Jednocześnie trwa promocja na start w aplikacji BPme, w której na powitanie nowych użytkowników przewidziano rabaty do 45 gr/l oraz kawę za 1 zł.