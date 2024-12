Toyota wygrała trzy rządowe przetargi. Japończycy zgarnęli wszystko

Toyota wygrała trzy rządowe przetargi ogłoszone przez czeskie ministerstwo finansów. W efekcie japoński producent dostarczy 515 szt. modelu bZ4X. Samochody trafią do państwowych instytucji w 2025 roku.

Co ciekawe, Toyota coraz częściej wygrywa publiczne przetargi w ojczyźnie Skody. Samochody japońskiej marki są wykorzystywane w jednostkach systemu ratownictwa, policji i wojska, użytkują je także podmioty na poziomie regionalnym oraz samorządy lokalne. W 2024 roku Toyota jest drugą najlepiej sprzedającą się marką w Czechach.

Reklama

Toyota jeździ w wojsku i policji

- Toyota potwierdziła, że jest w stanie skutecznie zaspokoić potrzeby klientów poszukujących różnych typów napędów, oferując hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz auta elektryczne. Cieszymy się z zaufania, jakim państwo darzy nasze pojazdy - mówi Martin Peleska, dyrektor generalny Toyota i Lexus Czech Republic.

Reklama

Kontrakt w Czechach to jak dotąd drugie największe zamówienie na elektryczne Toyoty bZ4X w Europie. Wcześniej firma G7, jeden z największych francuskich operatorów taksówkowych, podpisała umowę na zakup 2500 aut do końca 2030 roku. Pierwsze 500 egzemplarzy zostanie dostarczonych do 2025 roku.

Toyota bZ4X dłuższa niż RAV4, przestronna jak Highlander

bZ4X ma niemal 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, stąd bZ4X jest w stanie zawrócić na niecałych 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla. Taka zwinność to pożądana cecha taksówki, podobnie jak przestronne wnętrze…

Elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem rozkładu kabiny. Duży rozstaw osi (2850 mm, to 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo co Highlander), akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie deski rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry czy właśnie Highlandera, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych.

Wymiary i pojemność bagażnika w bZ4X

Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż metr. Bagażnik z regulowaną podłogą to 452 lpojemności. To wystarczająco duża przestrzeń, by pomieścić trzy duże walizki o pojemności 82 l każda lub dwa rowery górskie. Tylne fotele są składane i dzielone w proporcjach 60:40. Pod podłogą jest też miejsce na kable do ładowania i trójkąt ostrzegawczy, zmieści się tam też roleta bagażnika.

Toyota bZ4X z mocniejszą ładowarką i nowym oprogramowaniem

bZ4X po ostatnich modyfikacjach podąża z duchem czasu - zyskał 3-fazową ładowarkę o mocy 11 kW (wcześniej była 1-fazowa 6,6 kW). Do tego SUV przeszedł zmianę oprogramowania, która inaczej kalkuluje zużycie prądu z włączoną klimatyzacją, zdecydowanie lepiej szacując zasięg. Pompa ciepła jest standardem, więc zimą ogrzewanie nie obciąży mocno cennego źródła zasilania.

Elektryczna Toyota pod nogami skrywa litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh (64 kWh netto; 96 ogniw i napięcie 355 V). To pierwsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że w europejskich wersjach bZ4X stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji wydajności i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach.

Toyota bZ4X i jaki zasięg?

bZ4X w wersji bazowej z 204-konnym silnikiem (265 Nm) napędzającym przednie koła ma od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,5 s i zapewnić do 512 km zasięgu (średnio zużywając 14,6 kWh energii na 100 km). Takim autem bez przystanku na ładowanie można np. przejechać z Gdańska do Lublina lub z Paryża do Amsterdamu – przynajmniej teoretycznie.

Toyota bZ4X z napędem 4x4 to 218 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Mocniejszy wariant bZ4X z baterii 71,4 kWh powinien zapewnić do 460 km zasięgu i 16,2 kWh/100 km zużycia energii. Przyspieszenie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 6,9 s.