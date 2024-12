Fotoradary wracają do straży miejskich i gminnych? Stawką miliony z mandatów

Fotoradary w rękach straży miejskich oraz gminnych jeszcze 9 lat temu były prawdziwą żyłą złota dla samorządów. Pieniądze z mandatów ściąganych od kierowców płynęły do gminnych budżetów milionami. Eldorado jednak się skończyło zmianą przepisów i urządzenia trafiły do sieci CANARD nadzorowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Teraz sprawa przekazania tych urządzeń rejestrujących do samorządów powraca jak bumerang. Portalsamorządowy.pl donosi, że fotoradary były jednym z głównych tematów spotkania przedstawicieli samorządów z decydentami Ministerstwa Infrastruktury. Efekty?

Reklama

Ministerstwo zdecydowało o fotoradarach

Samorządowcy przekonując ministerstwo do przywrócenia im władzy nad fotoradarami twierdzą, że mają lepsze rozeznanie miejsc, w których należałoby te urządzenia montować. Zabiegają też o prawo do instalacji wyłącznie fotoradarów stacjonarnych za zgodą policji i GITD. Pieniądze z mandatów opłaconych przez kierowców złapanych przez samorządowe fotoradary miałyby być znakowane i kierowane do specjalnego funduszu na utrzymanie i ewentualną rozbudowę systemu.

Ministerstwo pozytywnie odniosło się jedynie do propozycji utworzenia specjalnego funduszu zasilanego środkami z mandatów. W sprawie fotoradarów resort jest nieubłagany i pozostaje przy tym, że to GITD powinien na wyłączność zajmować się nadzorem funkcjonowania urządzeń rejestrujących wykroczenia kierowców i egzekucji kar.

Reklama

Mandat z fotoradaru - tylko 50 proc. kierowców płaci kary

Właśnie zmiany w sposobie egzekucji mandatów to kolejna ważna dla kierowców propozycja zmian w przepisach. GITD przyznaje otwarcie, że dziś jest z tym nie najlepiej – udaje się ściągnąć ok. 50 proc. kar. Piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z Inspektoratu czy podają nazwiska osób z zagranicy.

Nowy obowiązek właścicieli samochodów. Dziś jest inaczej

Ministerstwo Infrastruktury chce uszczelnić system i odwrócić procedury na wzór rozwiązań stosowanych w krajach UE. Nowe rozwiązanie przewiduje, że to właściciel auta uwiecznionego przez fotoradar miałby obowiązek udowodnić, że to nie on kierował w momencie popełnienia wykroczenia i wskazać sprawcę. Gdyby jednak np. w ciągu 14 dni nie wskazał winnego kierowcy, wówczas sam odpowie za naruszenie przepisów. Obecnie obowiązek wskazania faktycznego sprawcy wykroczenia spoczywa na GITD.