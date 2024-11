Odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy. Nowe kamery zaskoczą kierowców

Odcinkowy pomiar prędkości obejmuje obecnie 60 lokalizacji. Do tego są fotoradary i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle. Te trzy typy urządzeń wykorzystywane w sieci CANARD od początku 2024 zarejestrowały ok. 1 mln wykroczeń. Dużo? Będzie jeszcze więcej…

Statystyki mandatowe poszybują za sprawą nowych kamer OPP, które Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomi na Południowej Obwodnicy Warszawy w biegu drogi ekspresowej S2. Gdzie dokładnie pojawią się instalacje?

Tysiące mandatów na dobę. Nowe kamery OPP wyłapią kierowców na POW

Z badanie natężenia ruchu przeprowadzonego na Południowej Obwodnicy Warszawy wynika, że ten fragment drogi ekspresowej S2 jednym z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce. Średnio w ciągu doby przejeżdża tam 90 tys. samochodów osobowych i aut o DMC powyżej 3,5 tony.

Przy czym kierowcy nagminnie nie przestrzegają ograniczenia prędkości do 100 km/h, które obowiązuje pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Wał Miedzeszyński. Powoduje to zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zwiększenie poziomu hałasu. Stąd zapadła decyzja o ustawieniu żółtych kamer OPP.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na POW od węzła Warszawa Wilanów do lokalizacji węzeł Lubelska. Jakie ograniczenie prędkości?

– Odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy został zaplanowany od węzła Warszawa Wilanów do lokalizacji węzeł Lubelska. Trwa postępowanie przetargowe na montaż i dostawę urządzeń – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. – Z dotychczasowych obserwacji wynika, że OPP to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu nie doszło to poważnych zdarzeń – wyjaśnił.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na POW od węzła Warszawa Wilanów do lokalizacji węzeł Lubelska ma ruszyć już w 2025 roku i obejmie nadzorem ok. 13 km trasy, która miejscami dzieli się aż na pięć pasów na jednej jezdni. Przy ograniczeniu prędkości do 100 km/h oznacza to, że mandat dostanie każdy, kto pokona ten odcinek szybciej niż w 7 minut i 48 sekund.

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości to rekordzista. Tam kierowcy wpadają najczęściej. Oto lista

Odcinkowy pomiar prędkości na POW z długością ok. 13 km zaliczy się do najdłuższych w kraju. Obecnie rekordzistą jest lokalizacja Falęcice – Nowy Gózd w biegu drogi ekspresowej S7, gdzie kamery kontrolują kierowców na odcinku ponad 14 km. Obowiązuje tam ograniczenie do 130 km/h w przypadku samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.

Drugie miejsce zajmuje OPP na autostradzie A1 węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek w woj. kujawsko-pomorskim. Cztery żółte kamery monitorują ruch na odcinku 12 km. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h.

Trzeci pod względem długości odcinkowy pomiar prędkości generuje najwięcej mandatów – to OPP zainstalowany na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Tam kamery monitorują kierowców na 8-kilometrowym fragmencie trasy. W 2024 roku na przekroczeniu prędkości w tej lokalizacji wpadło przeszło 71 tys. osób.

Odcinkowy pomiar prędkości Falęcice – Nowy Gózd w biegu drogi ekspresowej S7 - długość odcinka 14 061m

OPP na autostradzie A1 węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek - 11 979 m

Baciuty - Łupianka Stara, droga wojewódzka DW678 (Podlaskie) - 8520 m

OPP na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie - 8095 m

Łubianka - Brynka, droga wojewódzka DW151 (Zachodniopomorskie) - 7849 m

10 nowych lokalizacji OPP na autostradach. Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości ma 20 km

Funkcjonujące OPP bledną jednak pod względem długości przy nowych lokalizacjach, które niebawem powiększą sieć CANARD. Główny Inspektorat Transportu Drogowego pracuje nad ustawieniem odcinkowego pomiaru prędkości w 43 kolejnych miejscach w każdym województwie. Z listy nowych lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości wybraliśmy 10 najdłuższych OPP. Aż osiem lokalizacji wyznaczono na autostradach:

Autostrada A1 – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk (woj. łódzkie) – odcinkowy pomiar prędkości o długości 19,6 km;

Autostrada A1 – wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów (woj. śląskie) – OPP o długości 19,5 km;

Autostrada A4 – między węzłami Brzesko i Tarnów Mościce (woj. małopolskie) – OPP o długości 18,7 km;

Autostrada A1 – między węzłami Kutno i Piątek (woj. łódzkie) – odcinkowy pomiar prędkości o długości 18,1 km;

Droga ekspresowa S7 – węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów (woj. mazowieckie) – OPP o długości 16,4 km;

Autostrada A1 – węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki (woj. śląskie) – OPP o długości 15,8 km;

Autostrada A2 – węzeł Koło – węzeł Dąbie (woj. wielkopolskie) – OPP o długości 15,7 km;

Autostrada A4 – węzeł Opole Zachód – MOP Prószków (woj. opolskie) – OPP o długości 15 km;

Autostrada A4 – węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik (woj. małopolskie) – OPP o długości 14,5 km;

Droga ekspresowa S3 – Goleniów Północ – Pucice (woj. zachodniopomorskie) – OPP o długości 14,4 km.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System odcinkowego pomiary prędkości funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Co widać na zdjęciu z fotoradaru i OPP?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.