OMODA E5 z silnikiem o mocy 204 KM już w Polsce

OMODA to młoda marka z chińskiej Grupy Chery. Ten koncern istniejący od 1997 roku sprzedał na świecie już ponad 13 mln samochodów. Po drodze w 2012 stał się również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów koronnych – Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu w Polsce wkracza w kolejny etap.

Producent przewiduje, że do końca tego roku sprzeda 3200 aut, by w 2025 roku osiągnąć wynik przeszło 18 tys. egzemplarzy. Jak Chińczycy chcą ścigać się z europejskimi, japońskimi i koreańskimi gigantami? Na rynku debiutuje OMODA E5 z silnikiem o mocy 204 KM. Samochody są już dostępne u dilerów w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu i Tychach. Sieć sprzedaży OMODA & JAECOO do końca 2024 r. ma urosnąć do 30 punktów (lista na zdjęciu), a na koniec 2025 będzie już 45 ośrodków. Wiemy już, na co mogą liczyć kierowcy…

Nowa OMODA E5 na rynku. Co to za samochód i jak wygląda?

OMODA E5 w kabinie wita szerokim wyświetlaczem, który łączy w sobie funkcje wirtualnego kokpitu 12,3-cala oraz ekranu stacji multimedialnej (także 12,3 cala), z której można sterować automatyczną klimatyzacją, systemem audio i ustawieniami pojazdu. Sama stacja jest kompatybilna ze smartfonami Apple i Android. System sterowania głosowego Hello Omoda. Na pokładzie przewidziano także system bezkluczykowego dostępu, indukcyjną ładowarkę o mocy 50 kW, gniazda USB-A, USB-C oraz gniazdo 12V.

OMODA E5 kontra Hyundai Kona, Skoda Elroq czy Kia EV3. Wymiary i pojemność bagażnika?

OMODA E5 ma 4,4 m długości, 1,83 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi to 2,63 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim elektrycznym modelom jak m.in. Hyundai Kona, Skoda Elroq, Kia EV3 czy Volvo EX30.

Nowy SUV pod względem stylistycznym różni się od spalinowego odpowiednika gładkim przodem, bardziej aerodynamiczną sylwetką ustawioną na 18-calowych kołach oraz inaczej uformowanymi światłami. Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 380 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.

OMODA E5 - jaka moc silnik i osiągi?

OMODA E5 w podłodze skrywa baterię o pojemności 61 kWh. Zamontowany przy przedniej osi silnik zapewni 204 KM mocy i 340 Nm momentu obrotowego. Producent zapewnia, że taki zespół napędowy gwarantuje zasięg do 430 km i wydajność elektryczną na poziomie 94 proc.

Nowy SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,6 sekundy. Ładowanie prądem stałym o mocy 80 kW pozwoli uzupełnić energię 30 do 80 proc. w około 30 minut. OMODA E5 dzięki technologii Vehicle to Load może pełnić rolę mobilnego powerbanku, do którego można podłączyć inne urządzenia.

OMODA E5 tylko w jednej wersji wyposażeniowej, ale za to jakiej

OMODA E5 jest dostępna w najbogatszej wersji Premium. Seryjnie wyposażenie obejmuje automatycznie sterowane reflektory LED, automatyczne wycieraczki, podgrzewaną przednią szybę i przyciemniane szyby tylne. W kabinie czekają m.in. elektrycznie regulowane (6 kierunków kierowca, 6 kierunków pasażer) i pokryte ekologiczną skórą fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji. Deska rozdzielcza jest wykończona miękkim obiciem.

OMODA E5 dostała również światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, otwierane okno dachowe, elektrycznie sterowane drzwi bagażnika, dynamiczne kierunkowskazy czy animację powitalną świateł. Świeże powietrze zapewni klimatyzacja z filtrem PM 2.5. Podgrzewana kierownica zimą będzie jak znalazł. Seryjne test także audio Sony z 8 głośnikami. Parkowanie ułatwi zespół kamer 540 stopni, asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB) czy czujniki parkowania z przodu i z tyłu.

OMODA E5 - test zderzeniowy na 5 gwiazdek Euro NCAP

Bezpieczeństwo chińskiego modelu ma potwierdzać najwyższa 5-gwiadkowa ocena w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało wysokie noty za ochronę dorosłych (87 proc.), dzieci, pieszych oraz systemy bezpieczeństwa (88 proc.)

Zestaw układów ADAS to m.in. inteligentny system unikania kolizji (IES), zapobieganie niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSD), monitorowanie uwagi kierowcy (DMS), inteligentny system sterowania prędkością (SCF) czy asystent jazdy w korku (TJA). W wyposażeniu uwzględniono również rozmaite funkcje ułatwiające jazdę, takie jak tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) czy asystent ograniczenia prędkości (SLA). Samochód jest również wyposażony w hamulec pokolizyjny.

Ile kosztuje OMODA E5 i jaka gwarancja?

OMODA E5 w Polsce kosztuje od 169 900 zł. Do tego po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć na początku 2025 roku, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 129 900 zł. Producent zapewnia 7 lat gwarancji lub 150 tys. km przebiegu oraz 8 lat lub 160 tys. km na baterię.

Jak cena E5 wygląda na tle konkurencji? Najtańszy Peugeot E-2008 kosztuje 187 450 zł z baterią 50 kWh i silnikiem 136 KM. Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto to wydatek od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh wymaga 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł. Kia EV3 to wydatek od 166 900 zł. Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł (55 kWh). Wariant Elroq 60 z większym akumulatorem 63 kWh jest droższy o 10 000 zł.