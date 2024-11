Volkswagen Tayron - premiera, cena

Nowy SUV Volkswagena stanowi ważny dodatek do gamy modelowej marki. Tayron mierzy niespełna 4,8 m długości i jest oferowany w wariantach 5 i 7-osobowych. Samochód, który w ofercie zastępuje Tiguana Allspace, wpasuje się w lukę między Tiguanem a Touaregiem. Klienci zyskają więc rodzinną nowość, znacznie tańszą od obecnego flagowca, plasowanego na szczycie gamy. Styl również położony jest "w pół drogi" między dwoma SUV-ami. Tylna część z listwą świetlną czerpie garściami z Touarega. Pas przedni ozdobiony podświetlonym logo przywodzi na myśl Tiguana oraz modele z rodziny ID - wyraźnie widać wpływ pozostałych nowości marki. Z profilu, samochód zdradza pokrewieństwo z innym SUV-em koncernu. Geny Kodiaqa objawiają się m.in. w znajomych proporcjach. Linia szyb poprowadzona została w podobny sposób, ale projekt słupków C i D stara się nadać Volkswagenowi więcej indywidualnego charakteru.

Co istotne, zmiany designerskie nie zmieniły faktu, że nacisk położony został na mocne aspekty praktyczne, które przyciągają klientów równie skutecznie co atrakcyjna cena. Ogromny bagażnik czy trzy przestronne rzędy siedzeń to prawdziwe asy w rękawie Tayrona. W 5-osobowej konfiguracji, kufer oferuje bowiem aż 885 litrów pojemności. Czy kwoty w cenniku nowego modelu pozwolą powalczyć mu z konkurentami? Czy Tayron będzie rywalizował również ze Skodą Kodiaq, czyli bliską krewną nowego Volkswagena?

Volkswagen Tayron - jaki silnik?

Model, który debiutuje i niebawem trafi do salonów, początkowo będzie dostępny w czterech wersjach silnikowych. Na start sprzedaży, do wyboru będą jednostki 1.5 eTSI o mocy 150 KM, 2.0 TDI o mocy 193 KM w wersji 4MOTION oraz dwie hybrydy plug-in. Podstawowa ma moc moc 204 KM, a mocniejsza proponuje 272 KM. Niezależnie od wybranego wariantu, akumulator o pojemności użytkowej 19,7 kWh pozwoli pokonać aż 119 km wyłącznie na napędzie elektrycznym. Solidny zasięg i możliwość szybkiego ładowania prądem DC (50 kW) sprawi, że dla wielu kierowców jeżdżących głównie po mieście, Tayron będzie zupełnie jak auto elektryczne.

Nieco później ofertę uzupełnią dodatkowe jednostki wysokoprężne i benzynowe. Do gamy dołączą wersje 2.0 TDI 150 KM oraz 2.0 TSI 204 i 265 KM. Odmiany z najmocniejszymi jednostkami: 2.0 TDI 193 KM, 2.0 TSI 204 i 265 KM będą wyposażone standardowo w napęd na cztery koła 4MOTION. Główną zaletą jest większy zapas trakcji i pewność prowadzenia, ale dodatkowym walorem wynikającym z zastosowania 4x4 jest dodatkowy uciąg - maksymalna masa holowanej przyczepy wynosi bowiem 2400 lub 2500 kg (wyższa wartość dotyczy wersji 7-osobowej). Podobnie jak we wprowadzonych na rynek wcześniej Tiguanie i Passacie także Tayron będzie standardowo wyposażony w automatyczną skrzynię biegów DSG. Zmierzch ręcznych przekładni daje o sobie znać również w VW.

Nowy Volkswagen Tayron - wyposażenie

Na początku, gama wersji wyposażenia będzie raczej skromna. W obecnym cenniku, dostępne są dwie wersje - Life i R-Line. Z czasem, do oferty trafi również bogatszy Tayron Elegance. W specyfikacji bazowej odmiany Life, Volkswagen proponuje dziewięć poduszek powietrznych, trójstrefową automatyczną klimatyzację, oświetlenie ambientowe w 10 kolorach do wyboru, wielofunkcyjny system personalizacji wrażeń z jazdy, system infotainment z ekranem o przekątnej 32 cm z bezprzewodowym podłączeniem smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto, cyfrowe wskaźniki, reflektory LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi Light Assist, podświetlane logo Volkswagena z przodu i z tyłu, tylne światła LED 3D, rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach, a także 17-calowe felgi aluminiowe.

Wśród standardowych systemów asystujących w Tayronie Life znalazły się m.in. adaptacyjny tempomat ACC, funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem podczas skręcania, system zmiany pasa ruchu Side Assist, system utrzymywania pasa ruchu Lane Assist, system automatycznego hamowania awaryjnego z monitorowaniem pieszych i rowerzystów Front Assist, Park Assist Plus, kamera cofania, a także system rozpoznawania znaków drogowych.

W wersji wyposażenia R-Line klienci mogą liczyć na większe felgi, fotele z funkcją masażu, a także adaptacyjne zawieszenie DCC Pro, dostępne opcjonalnie w pozostałych wersjach. Na listę opcji trafiły również reflektory IQ.Light HD LED Matrix, system Travel Assist, asystent głosowy IDA, uchylny i przesuwany panoramiczny szyberdach, system audio Harman Kardon ze wzmacniaczem o mocy 700 W czy też skórzana tapicerka z elektrycznie regulowanymi fotelami z funkcją masażu i wentylacji.

Volkswagen Tayron 2025 - cena

Ile kosztuje nowy Tayron? Cennik modelu otwiera kwota 180 290 zł. Volkswagen podkreśla, że to tylko 11 200 zł więcej, niż bazowa odmiana Tiguana z tym samym silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM. Wariant R-Line wymaga wydatku 229 690 zł, ale standardowym silnikiem dla tej wersji jest 272-konna hybryda plug-in.

Polska gama Tayrona jest rozszerzona o specjalne wersje wyposażenia Life Plus i R-Line Plus. To nieznacznie droższe konfiguracje doposażone w pakiety, które pozwalają zaoszczędzić kilkanaście tysięcy złotych, w porównaniu ze stworzoną samodzielnie konfiguracją. Tayron Life Plus (181 090 zł) jest wyposażony dodatkowo w elementy takie elementy jak lakier metalizowany, 17-calowe aluminiowe felgi Venezia, przyciemniane i dźwiękoszczelne szyby, srebrne relingi dachowe, reflektory LED Plus oraz pakiet Easy Open/Close z bezkluczykowym dostępem. W pakiecie wyposażenia wersji R-Line Plus (231 390 zł) znalazły się: lakier metalizowany, 20-calowe felgi aluminiowe Leeds, panoramiczny szklany dach, a także pakiet Easy Open/Close czyli system Park Assist Pro, alarm i bezkluczykowy dostęp.

Volkswagen Tayron. Kiedy w salonach?

Produkcja nowego SUV-a idzie pełną parą. Pierwsze sztuki zjechały już z taśmy w Wolfsburgu. Auta, które opuszczają bramy niemieckiego zakładu trafią do klientów pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Tayron jest obecnie dostępny w ramach przedsprzedaży. Samochody można już konfigurować i zamawiać. Specyfikacje i ceny są bardzo podobne do tych ze Skody Kodiaq. Wygląda więc na to, że dobre wyniki sprzedażowe Kodiaqa nie umknęły uwadze zarządu w Wolfsburgu. Dzięki Tayronowi liczba modeli produkowanych w Wolfsburgu wzrosła do czterech: z taśmy zjeżdżają tam także Golf, Tiguan i Touran.