Bezpłatna kontrola auta przed zimą

Zimowe wyjazdy coraz bliżej, a przed dłuższą trasą warto sprawdzić stan techniczny samochodu. Wiele punktów kontroli można wykonać samodzielnie, ale podnośnik i oko fachowca jest niezastąpione. Możliwość bezpłatnego zweryfikowania kondycji auta proponuje Astara, czyli polski importer samochodów Mitsubishi. Kierowcy muszą spełnić jeden warunek, by za darmo sprawdzić 25 punktów kontrolnych i uzyskać rabat na ewentualne naprawy.

Akcja w salonach marki dotyczy posiadaczy Mitsubishi z europejskiej dystrybucji, które wyjechało z salonu nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku. W praktyce, mowa o autach w wieku do 10 lat - to jedyny warunek, który należy spełnić, by móc skorzystać z darmowej kontroli. Nie jest to typowy przegląd, ale zakres sprawdzenia i tak jest szerszy niż oględziny, które możemy wykonać samodzielnie. Co wchodzi w skład nieodpłatnej usługi?

Mitsubishi sprawdzi samochód przed wyjazdem. Darmowa akcja

W ramach kontroli mechanik sprawdzi kilkanaście najważniejszych podzespołów pojazdu. Test obejmuje weryfikację działania sprzęgła, pedału hamulca, hamulca postojowego, poprawności przełączania biegów, sygnału dźwiękowego, oświetlenia zewnętrznego i zestawu wskaźników, a także stanu pasków osprzętu i przewodów w komorze silnika, spryskiwaczy reflektorów, przewodów hamulcowych oraz paliwowych, filtra powietrza, układu wydechowego, zużycia klocków hamulcowych i tarcz, działania spryskiwaczy szyb oraz wycieraczek. Kontroli podlegają również: układ chłodzenia, ważność gaśnicy, a także zestaw naprawczy opon. W kontekście zimowej aury ważnym punktem jest też akumulator - jego test określi ogólną kondycję i parametry. Kierowcy, którzy zlecą usunięcie wykrytych usterek, otrzymają w prezencie skrobaczkę do szyb.

Właściciele pojazdów Mitsubishi, którzy zdecydują się na bezpłatną kontrolę przed zimą, mogą skorzystać dodatkowo z 15-procentowego rabatu na wybrane, oryginalne części Mitsubishi: akumulatory, tarcze i klocki hamulcowe, filtry pyłkowe, pióra wycieraczek, komplety wycieraczek płaskich, filtry powietrza i świece zapłonowe, a także przydatne zimą, oryginalne akcesoria, m.in. dywaniki gumowe, kuwety bagażnika, chlapacze, boksy dachowe, czy zabezpieczenia tylnych zderzaków.

Sprawdzenie auta przed zimowym wyjazdem

Oferta skierowana do kierowców Mitsubishi ma na celu przyciągnięcie klientów do salonów i zachęcenie ich również do jazdy testowej wybranym, nowym modelem marki. Akcja potrwa do 6 grudnia.

Kierowcy mogą wykonać wiele czynności i odhaczyć sporo punktów kontrolnych we własnym zakresie. O czym warto pamiętać przed wyjazdem? Po pierwsze - ciśnienie w oponach. Ten zaniedbywany parametr warto skontrolować, szczególnie gdy mamy w planach ruszyć w trasę. Po drugie - oświetlenie. Widoczność na drodze to kwestia bezpieczeństwa, a za niesprawne światła w samochodzie policja nie omieszka wręczyć mandatu. Po trzecie - poziom płynów. Olej, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy czy nawet płyn do spryskiwaczy powinny zostać sprawdzone, a w razie potrzeby uzupełnione przed podróżą. Wreszcie, warto zwrócić uwagę na obowiązkowe wyposażenie samochodu. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy to dwie rzeczy, bez których nie można poruszać się po drogach. Za braki w tym zakresie grozi nam mandat.