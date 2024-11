Jak rozmrozić szyby w samochodzie?

Rozmrażanie szyb w samochodzie o poranku to zmora większości polskich kierowców w okresie jesienno-zimowym. Niestety w czasie najbliższych miesięcy będzie to codziennością wielu z nich. Jak błyskawicznie rozmrozić szyby w samochodzie? Sposobów jest wiele, a każdy kierowca ma swój ulubiony (np. skrobanie, płyn do rozmrażania etc.). My polecamy genialny patent inżynierki z NASA, który pojawił się na popularnym kanale tiktokowym Eden Tyres and Servicing.

Jak rozmrozić przednią szybę? Sposób inżynierki z NASA

Inżynierka z NASA zdradziła na TikToku rewelacyjny trik na rozmrożenie szyby w samochodzie. Jej sposób składa się z czterech etapów:

Wejdź do samochodu. Włącz ogrzewanie i nawiew na maksymalną moc.

Włącz klimatyzację. Pochłonie ona wilgoć z wnętrza auta.

Wyłącz cyrkulację wewnętrzną wewnętrzną.

Uchyl wszystkie okna. Mroźne suche powietrze dodatkowo wyciągnie wilgoć z auta. Gotowe!