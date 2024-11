Prawo jazdy do wymiany. Każdy kierowca podlega tym przepisom

Prawo jazdy wydawane jest obecnie z terminem ważności maksymalnie do 15 lat. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o kierujących pojazdami dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w której z orzeczenia lekarskiego wynika, że kierowca ma np. wadę wzroku. Wówczas jego prawo jazdy jest znakowane odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważne przez 5 lat.

Z kolei prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E jest wydawane maksymalnie do 5 lat, jednak nie dłużej niż wynika to z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. W ustawie pojawiły się też zapisy o obowiązkowej wymianie dokumentów. Kto i kiedy musi iść do urzędu?

15 mln kierowców musi iść do urzędu. Mają bezterminowe prawo jazdy do wymiany

Znowelizowane przepisy o kierujących pojazdami zmieniły zasady dotyczące osób, które otrzymały bezterminowe prawo jazdy. Przed reformą takich dokumentów nie trzeba było wymieniać. Nowe prawo w związku z koniecznością dostosowania do unijnych regulacji wprowadziło obowiązek i pewne jest, że nawet ci, którzy w blankiecie nie mają daty ważności "prawka", będą musieli stawić się w urzędzie po nowy dokument.

– Od 19 stycznia 2013 r. każdy nowo wydany dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. – Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. (tzw. bezterminowe) będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk – wyliczyła.

Kto musi wymieć prawo jazdy? Co mówią przepisy?

Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawicieli resortu infrastruktury obowiązek wymiany prawa jazdy dokładnie opisuje w ustawie rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

To oznacza, że pierwsi kierowcy swoje prawo jazdy ważne na 15 lat będą musieli wymienić w styczniu 2028 roku. Czyli za 4 lata. Na tym jednak nie koniec…

Ty też musisz wymienić prawo jazdy? Sprawdź rubrykę 11

Z kolei bezterminowe prawo jazdy (oznaczone kreską w rubryce nr 11 – jak na zdjęciu niżej) podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien obowiązkowo stawić się urzędzie:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Co oznacza rubryka nr 11 w blankiecie prawa jazdy?

Po wymianie nowy dokument prawa jazdy będzie ważny maksymalnie 15 lat. Aktualnie w rubryce nr 11 (z tyłu blankietu) jest wpisywana data ważności prawa jazdy. Wcześniej w przypadku bezterminowego dokumentu tym miejscu urzędnicy stawiali np. kreskę.

Czy po upływie daty ważności prawa jazdy wygasają uprawnienia do kierowania pojazdami?

Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba ponownie zdawać egzaminu, ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Do wydania prawa jazdy w związku z wygaśnięciem ważności dokumentu potrzebne będą: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy (100 zł), kserokopia posiadanego prawa jazdy i wniosek do starosty.

Jedynie w przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności przedłużany jest każdorazowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Konieczne jest także pozytywne orzeczenie psychologiczne.

Czy uprawnienia kierowcy wygasają po upływie daty ważności prawa jazdy?

– Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana. Jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają – rozwiewa wątpliwości Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania prawa jazdy? Ile kosztuje badanie lekarskie w 2024?

Wniosek o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz odpowiednie oświadczenia są dostępne w urzędzie. Komplet wniosków można też pobrać z internetu i w wydziale komunikacji pojawić się z papierami uzupełnionymi wcześniej w domu.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - formularz w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu;

Kolorowa i aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle (obecnie wykonanie zdjęcia do prawa jazdy kosztuje średnio ok. 50 zł za komplet 4 profesjonalnych fotografii);

Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy;

Dowód osobisty do wglądu;

Dowód wpłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy - można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku;

- można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku; Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.;

Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami;

Badanie lekarskie w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy z datą ważności kosztuje 200 zł.

Kiedy jeszcze wymagana jest wymiana prawa jazdy?

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy to nie jedyna sytuacja, gdy trzeba wymienić dokument. Wniosek o nowe prawo jazdy należy złożyć również w sytuacji, gdy:

Upłynął termin ważności dokumentu;

Upłynął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;

Dokument został zgubiony lub zniszczony.