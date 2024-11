Tanie sedany klasy C

Europejski rynek nie obchodzi się z kompaktowymi sedanami zbyt łagodnie. Proste silniki spalinowe wypadają z oferty, a rosnące wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa i systemów wsparcia kierowcy windują ceny i sprawiają, że tanie modele przestają być opłacalne. Na rynku zdominowanym przez SUV-y i crossovery ostało się jeszcze kilku graczy. Propozycje Renault, Toyoty, Skody czy Hyundaia kuszą rozsądnymi cenami. Swojego kompaktowego sedana w ofercie ma również Mazda. To droższy samochód, ale w standardowym wyposażeniu proponuje więcej niż konkurenci.

Wszystko wskazuje na to, że to ostatni moment na zakup sedana w przystępnej cenie. Okrojony segment, który już niebawem będzie zarezerwowany wyłącznie dla drogich limuzyn, kusi samochodami o klasycznej linii i niezłym komforcie jazdy. Które z kompaktowych modeli są dziś warte uwagi? Oto zestawienie pięciu przystępnych sedanów segmentu C.

Najtańszy kompaktowy sedan na rynku. Renault Megane GrandCoupe

W kategorii najtańszego sedana klasy C na prowadzenie wysunął się model, który ma już na karku niemal dekadę. Francuzi trzymają się dzielnie, choć nie ma co się oszukiwać - to już ostatnie tchnienie Renault Megane GrandCoupe. Czterodrzwiowy wariant kompaktu produkowanego od 2015 roku oferowany jest dziś w naprawdę niskiej cenie. Kwota 87 900 zł wystarczy, by wyjechać z salonu Megane z silnikiem 1.3 o mocy 140 KM. Przyzwoita, czterocylindrowa i całkiem mocna jednostka napędowa sparowana jest z 6-biegową przekładnią manualną. Taki zestaw pozwala przyspieszyć do setki w czasie 9,6 s, a katalogowe zużycie paliwa wynosi 5,9-6,1 l/100 km. Pojemność bagażnika to solidne 503 l.

Wyposażenie najtańszego kompaktowego sedana w bazowej wersji evolution obejmuje m.in. kamerę cofania, przyciemniane szyby, system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, nawigację i automatyczną, dwustrefową klimatyzację. Za dodatkowe 800 zł możemy dodać do tego podgrzewane fotele, a 2000 zł dopłaty zagwarantuje LED-owe reflektory. W gamie dostępna jest również bogatsza wersja wyposażenia techno oraz wariant silnikowy z dwusprzęgłowym automatem EDC.

Toyota Corolla Sedan - cena

Jednym z tańszych sedanów segmentu C jest Toyota Corolla. Jest jednak haczyk, bo cena 89 900 zł dotyczy wyprzedaży rocznika. Od nowego roku, najtańsza Corolla Sedan będzie kosztować znacznie więcej, bo minimum 107 900 zł. Czym wyróżnia się tegoroczny model dostępny w promocji?

Jedyna niehybrydowa Corolla ma pod maską silnik 1.5 VVT-i 125 KM, połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Wolnossąca, 3-cylindrowa jednostka to wybór dla tych, którym zależy na jak najniższej cenie zakupu. Motor rozpędza japońskiego sedana do setki w czasie 12,1 s, a średnie spalanie według producenta wynosi 5,7-6,0 l/100 km. Bagażnik jest nieco mniejszy niż w Renault - jego pojemność to 471 l.

Toyota Corolla Sedan w bazowej wersji Active proponuje przyzwoite wyposażenie. W standardzie znajdziemy tu kamerę cofania, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto oraz adaptacyjny tempomat. Podobnie jak Renault, najtańszy sedan Toyoty nie ma w standardzie LED-owych reflektorów i felg aluminiowych. Chętni na automatyczną przekładnię muszą wybrać wersję wyposażenia Comfort. W przypadku Toyoty jest to skrzynia bezstopniowa.

Hyundai Elantra - cena i wyposażenie

Światowy model Hyundaia od 2020 podbija ulice miast. W Europie nie odniósł może spektakularnego sukcesu, ale wciąż pozostaje interesującą propozycją, szczególnie dla zwolenników klasycznego układu napędowego. Pod maską pracuje tu bowiem jednostka 1.6 o mocy 123 KM. Wolnossący silnik można połączyć z 6-biegowym manualem lub automatyczną skrzynią CVT. Dane techniczne wskazują, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 10,6 s, a zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 6,3-6,5 l/100 km. Bagażnik? Jego pojemność to 474 l.

Cena 97 400 zł jest określona mianem "promocyjnej". Jaką Elantrą możemy wyjechać z salonu za niespełna 100 000 zł? Będzie to auto w podstawowej wersji wyposażenia Modern, która bez dopłaty proponuje m.in. 15-calowe felgi stalowe, manualną klimatyzację, kamerę cofania, bezkluczykowy dostęp, a także system multimedialny z 10,25-calowym ekranem dotykowym.

Skoda Octavia - prawie jak sedan

Choć kompaktowa Octavia nie jest tak naprawdę sedanem i ma 5-drzwiowe nadwozie, za sprawą trójbryłowej sylwetki często zestawiana jest z limuzynami. Duży, rodzinny model o sylwetce sedana warto wziąć pod uwagę w zakupowych rozważaniach. Z ceną 103 500 zł (również Skoda podaje "promocyjną" kwotę) pozostaje mocnym kandydatem i może rywalizować ze wspomnianymi wyżej modelami.

Skoda Octavia Liftback w bazowej konfiguracji ma pod maską silnik 1.5 TSI. Jednostka na potrzeby podstawowych odmian została zdławiona do 115 KM. Skoda zapewnia, że przyspieszenie do setki zajmuje 10,4 s, a średnie zużycie paliwa ze skrzynią manualną wynosi 5,2-5,7 l/100 km. Dwusprzęgłowy automat DSG dostępny w ofercie można zestawić z droższym o 8900 zł silnikiem 1.5 TSI mHEV. Czas przyspieszenia do setki rośnie o 0,2 s, ale średnie spalanie maleje do 4,9-5,4 l/100 km, a to już niemalże terytorium prawdziwych hybryd… Bagażnik w Octavii Liftback ma bezkonkurencyjne 600 l pojemności.

W wyposażeniu bazowej wersji Essence znajdziemy cyfrowe zegary, LED-owe reflektory, 16-calowe felgi aluminiowe, radio z 10-calowym ekranem i systemem multimedialnym oraz klimatyzację dwustrefową. Choć Skoda nie jest wyjęta spod rynkowych praw i przez ostatnie lata wyraźnie podrożała, nadal oferuje klientom mocnego konkurenta dla japońskich i koreańskich modeli tego segmentu.

Mazda 3 sedan - cena i wyposażenie

Czterodrzwiowa Mazda 3 to najdroższy model w zestawieniu. Japoński sedan ma jednak kilka asów w rękawie, a niektóre z zalet mogą przekonać klientów do zostawienia 122 900 zł w salonie. Kompaktowa limuzyna Mazda napędzana jest 2-litrowym silnikiem 2.0 E-Skyactiv X o mocy 186 KM. Mamy więc miękką hybrydę i wolnossącą, dużą jednostkę pod maską. Podstawowa skrzynia to 6-biegowy manual, ale opcjonalnie możemy wybrać również klasyczny automat o tej samej liczbie przełożeń. Średnie zużycie paliwa od około 6,0 l/100 km łączy się z niezłymi osiągami, bo zdaniem producenta, sprint do setki zajmuje "trójce" tylko 8,1 s. Bagażnik ma 450 l pojemności.

Wnętrze Mazdy 3 od razu zdradza, że kompaktowy sedan aspiruje o pół klasy wyżej od konkurentów. Skórzane przeszycia, miękkie tworzywa, duży ekran i bogate wyposażenie w standardzie uzasadniają cenę. Dopłaty nie wymagają tu m.in. system bezkluczykowy, kamera cofania, LED-owe reflektory, wyświetlacz head-up, elektrycznie składane lusterka oraz fabryczna nawigacja. Większe niż u konkurentów są również możliwości personalizacji, choć żeby z nich skorzystać, musimy zapłacić już wyraźnie więcej.