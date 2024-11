Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 już łowi kierowców

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to trzy typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Od początku 2024 roku te urządzenia zarejestrowały ok. 1 mln wykroczeń. Dużo? Będzie jeszcze więcej…

Statystyki mandatowe poszybują za sprawą nowych kamer OPP, które Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił właśnie na podwłocławskim odcinku autostrady A1. Do tego GITD ustawi sprzęt pomiarowy w 43 kolejnych lokalizacjach. Ale po kolei…

Reklama

Mandat na autostradzie A1 co 5 minut. To jeden z najdłuższych OPP

Nowy odcinkowy pomiar prędkości właśnie przełączono w tryb rejestracji na autostradzie A1 węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek w woj. kujawsko-pomorskim. Cztery żółte kamery monitorują ruch na odcinku 12 km. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie ten fragment trasy szybciej niż w 5 minut 24 sekundy. Ciężarówki mogą jechać do 80 km/h.

Reklama

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Tam kamery już łowią kierowców - LISTA top 5

Odcinkowy pomiar prędkości obejmuje dziś ponad 50 lokalizacji. Nowy OPP na autostradzie A1 to drugi pod względem długości system funkcjonujący w Polsce. Obecnie najdłuższym OPP jest lokalizacja Falęcice – Nowy Gózd w biegu drogi ekspresowej S7, gdzie kamery kontrolują kierowców na odcinku ponad 14 km. Obowiązuje tam ograniczenie do 130 km/h w przypadku samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.

Trzeci pod względem długości odcinkowy pomiar prędkości generuje najwięcej mandatów – to OPP zainstalowany na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Tam kamery monitorują kierowców na 8-kilometrowym fragmencie trasy. W 2024 roku na przekroczeniu prędkości w tej lokalizacji wpadło przeszło 71 tys. osób.

Odcinkowy pomiar prędkości Falęcice – Nowy Gózd w biegu drogi ekspresowej S7 - długość odcinka 14 061m

OPP na autostradzie A1 węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek - 11 979 m

Baciuty - Łupianka Stara, droga wojewódzka DW678 (Podlaskie) - 8520 m

OPP na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie - 8095 m

Łubianka - Brynka, droga wojewódzka DW151 (Zachodniopomorskie) - 7849 m

10 nowych lokalizacji OPP na autostradach. Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości ma 20 km

Funkcjonujące OPP bledną jednak pod względem długości przy nowych lokalizacjach, które niebawem powiększą sieć CANARD. Główny Inspektorat Transportu Drogowego pracuje nad ustawieniem odcinkowego pomiaru prędkości w 43 kolejnych miejscach w każdym województwie. Z listy nowych lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości wybraliśmy 10 najdłuższych OPP. Aż osiem lokalizacji wyznaczono na autostradach:

Autostrada A1 – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk (woj. łódzkie) – odcinkowy pomiar prędkości o długości 19,6 km

węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk (woj. łódzkie) – Autostrada A1 – wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów (woj. śląskie) – OPP o długości 19,5 km

Autostrada A4 – między węzłami Brzesko i Tarnów Mościce (woj. małopolskie) – OPP o długości 18,7 km

Autostrada A1 – między węzłami Kutno i Piątek (woj. łódzkie) – odcinkowy pomiar prędkości o długości 18,1 km

Droga ekspresowa S7 – węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów (woj. mazowieckie) – OPP o długości 16,4 km

Autostrada A1 – węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki (woj. śląskie) – OPP o długości 15,8 km

Autostrada A2 – węzeł Koło – węzeł Dąbie (woj. wielkopolskie) – OPP o długości 15,7 km

Autostrada A4 – węzeł Opole Zachód – MOP Prószków (woj. opolskie) – OPP o długości 15 km

Autostrada A4 – węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik (woj. małopolskie) – OPP o długości 14,5 km

Droga ekspresowa S3 – Goleniów Północ – Pucice (woj. zachodniopomorskie) – OPP o długości 14,4 km

Ustawią odcinkowy pomiar prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. LISTA 43 nowych lokalizacji

Z 43 nowych lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości 26 wyznaczono na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 będzie kontrolować kierowców na pięciu autostradach. Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

Autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów);

(węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów); Droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz);

Droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów); Droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

Droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodzeekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Odcinkowy pomiar prędkości na 5 autostradach i 9 drogach ekspresowych

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód)

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Osiem odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4. O trzy mniej na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7 i osiem nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Gdzie uważać?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach. Oto lista lokalizacji

Lokalizacja nr Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP Droga 1 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 2 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e 3 Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 4 Kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 5 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 6 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 7 Lubuskie węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe S3 8 Lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 9 Łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 10 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 11 Małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 12 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 13 Małopolskie węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce A4 14 Mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 15 Mazowieckie węzeł Konotopa węzeł Opacz S2 16 Mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 17 Mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 18 Mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 19 Mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 20 Mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 21 Mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 22 Opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 23 Podkarpackie węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód A4 24 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 25 Pomorskie węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack S7 26 Pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 27 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 28 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 29 Śląskie węzeł Mikołowska węzeł Murckowska A4 30 Śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 31 Śląskie wysokość miejscowości Brodowe węzeł Mykanów A1 32 Śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 33 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 34 Warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 35 Warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 36 Warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 37 Warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 38 Wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 39 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 40 Zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 41 Zachodniopomorskie Goleniów Północ Pucie S3 42 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 43 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System odcinkowego pomiary prędkości funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Co widać na zdjęciu z fotoradaru?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.