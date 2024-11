Dacia w niższej cenie. Które modele można kupić taniej?

Jedne z najtańszych nowych w aut w Polsce stały się jeszcze tańsze. To specjalna oferta na koniec roku, którą kierowcom proponuje teraz Dacia. Wyprzedaż rocznika objęła 3 modele, a przeceny sprawiają, że Sandero można teraz kupić za około 60 000 zł. To cena samochodu segmentu A, choć ta oferta ma pewien haczyk. Jakie auta objęte są promocją i ile kosztują warianty z fabrycznym LPG?

Specjalne, wyprzedażowe ceny znajdziemy obecnie w cennikach trzech modeli Dacii. Taniej można teraz kupić Dacię Sandero, Sandero Stepway i Jogger. Co z Dusterem? W przypadku tego auta nie ma co liczyć na rabaty. Zainteresowanie nową generacją popularnego SUV-a jest ogromne, dlatego dealerzy nie są skłonni do negocjacji… Co innego w przypadku wyżej wymienionych modeli. Ile można zaoszczędzić?

Oto najtańsza Dacia

Przecena na koniec roku sprawia, że Dacię Sandero można teraz kupić za 60 200 zł, czyli z 4000-złotowym rabatem. Cena jest więc niemal taka sama jak przed rokiem, gdy najtańszy model rumuńskiej marki kosztował 59 900 zł. W czym tkwi wspomniany wyżej haczyk? Najniższa cena dotyczy wersji Essential, w której na próżno szukać klimatyzacji. Kupno nowego auta bez klimy? Pomijając istotne braki w kwestii komfortu jazdy, samochód pozbawiony tak istotnego udogodnienia trudno będzie odsprzedać.

Najtańsza Dacia Sandero z klimatyzacją kosztuje 64 200 zł. Taki samochód w wersji Expression ma pod maską bazową jednostkę TCe 90. Droższą o 2000 zł, ale zdecydowanie bardziej opłacalną opcją jest Dacia Sandero z fabryczną instalacją LPG. Za 66 200 zł możemy wyjechać z salonu Sandero z silnikiem ECO-G 100 pod maską. Dodatkowe 10 KM i możliwość tankowania paliwa za pół ceny to doskonałe argumenty. W wyposażeniu tej odmiany znalazły się m.in. elektrycznie sterowane lusterka boczne, system multimedialny z 8-calowym ekranem, klimatyzacja i klamki w kolorze nadwozia.

Najtańsza Dacia Sandero Stepway wyceniona jest na 67 900 zł. Od zwykłego Sandero, ta odmiana różni się przede wszystkim pakietem stylistycznych dodatków i klimatyzacją już w podstawowej wersji Essential Stepway.

Promocyjny cennik Dacii Sandero - wyprzedaż 2024

Silnik Essential Stepway Essential Expression Stepway Expression Stepway Extreme TCe 90 60 200 zł 67 900 zł 64 200 zł 72 600 zl - ECO-G 100 - 70 500 zł 66 800 zł 75 200 zł 80 000 zł TCe 90 CVT - - - 80 700 zł 85 500 zł TCe 110 - - - - 83 100 zł

Dacia Jogger taniej o 5000 zł

W przypadku Dacii Jogger, czyli większego SUV-a dostępnego w 7-miejscowym wariancie, przecena niezależnie od wersji wynosi 5000 zł. Oznacza to, że najtańszy Jogger Essential to obecnie wydatek 74 900 zł. W odróżnieniu od mniejszego Sandero, Jogger już w standardzie proponuje jednostkę ECO-G z fabryczną instalacją LPG i nie każe sobie dodatkowo dopłacać za klimatyzację.

Najtańsza 7-miejscowa Dacia Jogger to z kolei wydatek 79 400 zł. Hybryda wyceniona została z kolei na 104 550 zł i w standardzie proponuje lepsze wyposażenie Expression.

Tak prezentuje się promocyjny cennik Dacii Jogger:

Silnik Liczba miejsc Essential Expression Extreme Extreme+ ECO-G 100 5 miejsc 74 900 zł 81 050 zł 85 850 zł - TCe 110 - 82 850 zł 87 650 zł - Hybrid 140 - 104 550 zł 109 350 zł - ECO-G 100 7 miejsc 79 400 zł 85 550 zł 90 350 zł 96 450 zł TCe 110 - 87 350 zł 92 150 zł 98 950 zł Hybrid 140 - 109 050 zł 113 850 zł -

Dacia Duster - cena

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku Dacii Duster. Tu nie ma co liczyć na rabaty i przeceny a dealerzy przyznają - na ten model są obecnie spore kolejki. Premiera efektownego następcy sprawiła, że klienci tłumnie ruszyli do salonów. Egzemplarze poprzedniej generacji również zostały "wymiecione" z salonów. Ile trzeba zapłacić za nowego Dustera?

Najpopularniejszy SUV Dacii kosztuje teraz minimum 79 900 zł. To cena wersji Essential z silnikiem ECO-G 100 (zasilanym benzyną i LPG) oraz napędem na przednią oś. W wyposażeniu standardowym znalazła się klimatyzacja, ale Duster w bazowej edycji nie ma np. ekranu dotykowego. Za system multimedialny trzeba dopłacić, wybierając wersję Expression w cenie 87 900 zł. Najtańszy Duster z napędem 4x4 to z kolei wydatek 109 400 zł. Pod maską pracuje wtedy już najmocniejszy silnik TCe 130.