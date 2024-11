Zakup samochodu wiąże się zazwyczaj z całą serią obowiązków. W przypadku większości aut z drugiej ręki, we własnym zakresie musimy zarejestrować je w wydziale komunikacji, a także wykupić ubezpieczenie OC przed końcem aktualnie obowiązującej polisy. W wielu przypadkach, na liście czynności znajduje się jednak więcej pozycji - chodzi m.in. o złożenie deklaracji PCC i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Co stanie się, gdy zapomnimy o PCC? Nieuiszczenie podatku i brak złożonej deklaracji sprawi, że kierowca automatycznie znajdzie się na celowniku fiskusa. Urzędnicy mogą nałożyć karę w szokującej wysokości, która na dodatek powiązana jest z minimalnym wynagrodzeniem. W praktyce oznacza to, że już 1 stycznia maksymalny możliwy wymiar kary wzrośnie z 86 tys. do ponad 93 tys. złotych!

Czym jest podatek PCC, ile wynosi jego stawka, kto jest zwolniony z obowiązku jego płacenia i jakiej kary można się spodziewać za niedopilnowanie obowiązku względem fiskusa?

PCC to nic innego, jak podatek od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy on nie tylko kierowców, bowiem obowiązek jego zapłaty powstaje również np. przy zakupie nieruchomości. Podatkiem obciążone są strony transakcji w chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży. Transakcja zawarta na podstawie takiego dokumentu sprawia, że zwyczajowo to kupujący musi uiścić opłatę w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. Oprócz przelewu lub wpłaty w urzędzie, obowiązkowe jest również złożenie deklaracji.

Ile wynosi podatek PCC? To zależy od rynkowej wartości pojazdu. Stawka podatku PCC określona została na 2 procent i jest liczona od wartości rynkowej. Dlaczego to właśnie rynkowa wartość jest taka istotna? Jeśli podczas kontroli urzędnik uzna, że widniejąca na umowie została zaniżona, to podatnik może zostać wezwany do uregulowania należności i to z odsetkami. Ponadto, będzie musiał pokryć ewentualne koszty pracy rzeczoznawcy, który wyceni przedmiot umowy, czyli w omawianym przypadku samochód, skuter, motocykl lub czterokołowiec…

Obrazując to przykładem - jeśli kupiliśmy warte 40 000 zł używane auto od prywatnej osoby, a sprzedaż odbyła się na podstawie umowy, my jako kupujący jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 800 zł. W umowie wskazuje się również, która ze stron transakcji jest zobowiązana do uiszczenie podatku - nic nie stoi na przeszkodzie, by kosztami transakcji (w tym podatkiem PCC) obciążyć sprzedającego, choć zwyczajowo jest to kupujący.

Kara za nieopłacenie podatku PCC od 1 stycznia 2025

Urząd skarbowy upomni się o pieniądze, a kara może zaboleć. Na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku wynikającego z zakupu pojazdu mamy dokładnie dwa tygodnie. Za nieuiszczenie podatku w terminie 14 dni lub spóźnienie możemy zapłacić krocie! Ile wynosi kara? Zakres kwot jest bardzo szeroki i powiązany z minimalnym wynagrodzeniem. Kara za nieopłacenie podatku PCC wynosi od 1/10 do 20-krotności podstawowego wynagrodzenia. Dziś przekłada się to na kwoty od 430 zł do 86 tysięcy złotych. Od 1 stycznia 2025 będzie to już od 467 zł do 93 320 zł!

Kto jest zwolniony z podatku PCC?

Obowiązek opłacenia podatku PCC dotyczy niemal wszystkich kupujących auto na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Niektórzy kierowcy są jednak zwolnieni z tego przykrego obowiązku - opisywanego podatku nie płacą ci, którzy auto kupili na fakturę VAT lub VAT marża. Po drugie: zwolnione z PCC są też przedmioty o wartości rynkowej do 1000 zł. Po trzecie: podatku nie płacą też m.in. osoby niepełnosprawne oraz organizacje pożytku publicznego.

Jest jeszcze jedna sytuacja, w której nie powstaje obowiązek zapłaty podatku PCC. Płacić nie muszą ci, którzy zawarli umowę kupna za granicą. Jeśli więc ktoś pojechał np. do Niemiec i kupił tam auto w ramach zwykłej umowy, ten w Polsce podatku odprowadzać nie musi. Wreszcie, warto wiedzieć również, że PCC nie dotyczy umów zawartych u notariusza.

Jak złożyć deklarację PCC?

Dobra wiadomość jest taka, że złożenie deklaracji i uiszczenie podatku nie wymaga wychodzenia z domu. Formalności można załatwić drogą elektroniczną, korzystając np. z profilu zaufanego. Należną kwotę należy przelać na konto właściwego urzędu skarbowego. Co zrobić, gdy minęło 14 dni, a podatek nadal nie został opłacony?

Kierowcy, którzy przegapili termin powinni działać niezwłocznie - im krótsza zwłoka tym mniej dotkliwe konsekwencje. W razie sporego spóźnienia, wraz z deklaracją PCC powinniśmy złożyć tzw. deklarację czynnego żalu, czyli pismo, w którym podamy wiarygodny powód opóźnienia. "Winę" możemy uzasadnić np. stanem zdrowia.

Pamiętaj o tym, gdy kupujesz samochód

Oprócz opłacenia podatku PCC i złożenia odpowiedniej deklaracji, po zakupie auta musimy dopilnować również innych formalności.

Niezależnie od tego, czy samochód kupiliśmy na mocy umowy czy faktury, musimy go zarejestrować. Kierowca musi odwiedzić urząd w ciągu 30 dni - nie wystarczy już zgłoszenie sprzedaży przez internet. Każdy musi również pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia OC po uprzednim dopilnowaniu terminu, w którym kończy się polisa - przy okazji zakupu używanego auta, nie przedłuży się ono samo (tak jak w przypadku raz ubezpieczonych przez nas aut), a kara za niedopatrzenie od 1 lipca wynosi aż 8600 zł.