Opony zimowe - wszystko, co musisz wiedzieć

Wystarczy, że temperatura spadnie poniżej 7 stopni, by letnie opony notowały drastyczny spadek osiągów. Podczas spokojnej jazdy w mieście trudno odczuć, że guma "nie klei", ale wystarczy jedno mocniejsze hamowanie, by na własnej skórze przekonać się o właściwościach letniej gumowej mieszanki. Typowy dla Polski klimat nie wybacza - połowa listopada to najwyższy czas na wymianę opon… Ale jak się do tego zabrać?

Szczęśliwcy, którzy mają już zimowe opony mogą wybrać numer zakładu wulkanizacyjnego, zadzwonić i umówić się w wybranym punkcie, a następnie czekać cierpliwie na swoją kolej. Ci, którzy zakup zimówek mają dopiero przed sobą, muszą wysilić się nieco bardziej - warto wiedzieć, jak dokonać właściwego wyboru. Nowe czy używane? Zimowe czy całoroczne? Tanie, czy renomowane, klasy premium? Ostatecznie, właściwa odpowiedź dla każdego kierowcy będzie nieco inna, ale w procesie zakupu opon zimowych są też uniwersalne zasady, których warto się trzymać.

Czy warto kupić używane opony zimowe?

To jeden z najczęstszych dylematów, przed jakimi jesienią stają kierowcy. W większości przypadków wybór jest prosty - nawet niedroga, nowa opona zimowa zapewni lepsze właściwości, niż produkt używany. Oczywiście, od tej zasady istnieją również nieliczne wyjątki… ale zacznijmy od początku.

Większość kierowców przy zakupie używanych opon patrzy tylko na jeden parametr - głębokość bieżnika. To błąd, bo choć wysokość lameli ma bezpośredni wpływ na to, jak opony zachowują się w głębokim śniegu, używane ogumienie ma również cały szereg innych, równie ważnych parametrów. Najistotniejszym z nich jest wiek. Data produkcji jest wytłoczona na każdej oponie. Tak zwany "DOT" wskazuje rok i tydzień produkcji. Jeśli na oponie jest więc napisane np. "0322", oznacza to, że pochodzi ona z trzeciego tygodnia 2022 roku. Przyjmuje się, że opony powinny zachować swoje właściwości przez 10 lat od produkcji, ale to bardzo ogólne stwierdzenie. Zazwyczaj, pierwsze objawy starzenia się po połowie tego czasu i to, że opona nadal ma 7 lub 8 mm bieżnika, nie ma większego znaczenia.

Co sprawia, że kilkuletnia opona będzie zachowywać się na drodze inaczej niż "nówka"? Starzenie się gumowej mieszanki powoduje, że robi się ona twardsza i mniej elastyczna. Ma to szczególne znaczenie w przypadku opon zimowych, które wykonywane są ze znacznie bardziej miękkiego tworzywa. Twarda opona szybciej traci kontakt z zimnym asfaltem - gorzej spisuje się tak na suchej nawierzchni, jak i na zaśnieżonej drodze. Większość używanych opon w wieku 6-7 lat jest już wyraźnie twardsza od swoich nowych odpowiedników.

To, jak szybko postępuje proces starzenia się opony zależy od wielu czynników. W przypadku używanego produktu nie wiadomo, jak były przechowywane, nie da się też stwierdzić, czy zamontowane były w aucie garażowanym, czy parkującym pod chmurką. Zdarza się, że używane opony były eksploatowane w aucie o niewłaściwej geometrii zawieszenia, co doprowadza do nierównomiernego zużycia. Wreszcie, trudno również powiedzieć, czy poprzedni właściciel nie jeździł na nich trochę zbyt długo, w letnich warunkach, zużywając je znacznie mocniej na każdym zakręcie czy przy każdym hamowaniu. Wszystkie te zmienne sprawiają, że kupowanie używanej opony, nawet jeśli teoretycznie jest ona sprawna i nie była naprawiana, przypomina kupowanie kota w worku.

A wyjątki? Do takich można zaliczyć stosunkowo świeże, np. 2-3-letnie opony, na które sprzedawca oferuje tzw. "gwarancję rozruchową". Najczęściej kupuje się je od razu z montażem, a w razie problemów z wyważeniem lub wad, które wyjdą na jaw po montażu, łatwiej będzie dochodzić zwrotu pieniędzy bądź wymiany.

Nowe opony zimowe - jakie wybrać?

Mówiąc krótko, lepiej wydać pieniądze na tańsze, nowe opony klasy ekonomicznej niż ryzykować nietrafioną inwestycją w opony używane. A skoro jesteśmy już przy nowym ogumieniu - jakie wybrać? To przede wszystkim kwestia dostępnego budżetu, choć nie zawsze droższa opona będzie lepsza od taniej.

Doskonałym przykładem jest porównanie zimowych opon w rozmiarze 225/55 R17, zrealizowane przez ADAC. W tegorocznym rankingu opony Semperit, a więc budżetowej marki w grupie Continental, zajęły wyższą lokatę niż droższe i teoretycznie lepsze zimówki Continental WinterContact TS 870 P. Przed zakupem warto jest więc dokładnie sprawdzić, jak interesujące nas opony wypadły w testach. Opinie użytkowników udostępniane w sieci praktycznie nigdy nie pozwalają na miarodajne porównania. Różne rozmiary, różny styl jazdy, różne samochody - wiele zmiennych sprawia, że bezpośrednie zestawienie dwóch modeli w oparciu o opinie kierowców nigdy nie będzie wiarygodne. Dla jednych liczy się dobra trakcja na śniegu, a dla innych dobre właściwości akustyczne. Dobrze jest więc określić swoje potrzeby, wyznaczyć budżet i… kupić opony zawczasu. Najgorętszy, jesienny okres oznacza wyższe ceny i mniejszą dostępność modeli.

Opony homologowane

Jakie nowe opony wybrać, gdy jeździmy nowym samochodem na gwarancji? Tu sprawa nieco się komplikuje, ponieważ teoretycznie należy wówczas korzystać z opon homologowanych przez producenta. Wiele marek zaleca wybór takich opon, co pozwala uniknąć późniejszych sporów w razie usterki układu napędowego, układu przeniesienia napędu czy zawieszenia. Zalecane przez producenta opony należy stosować szczególnie w mocnych autach z napędem na obie osie. Przykładem są opony z homologacją do Audi z napędem quattro, które oznacza się symbolami RO1, RO2, RO3. Homologacja Mercedesa ma oznaczenie MO lub MOE, Porsche stosuje symbole N0, N1, N2, N3 i N4, a Volvo wymaga stosowania oznaczenia VOL. W przypadku opon dostosowanych do wymagań BMW na boku opony widoczna jest z kolei gwiazda.

Oto inne homologacje opon i ich symbole:

Marka Symbol homologacji Alfa Romeo AR, ARR Audi AO, A0, A01 Audi z napędem quattro R01, R02, R03 Bentley B Dacia Da Fiat FI BMW * Ford F0, F02 Jaguar J Toyota TO Land Rover LR Maserati MGT Mercedes-Benz MO, MO1, MOE Opel OP Peugeot PE Renault RE, R Skoda SK Porsche N0, N1, N2 Tesla TO Ferrari K1 Volkswagen VW Volvo VOL

Zimowe czy całoroczne?

Oprócz najczęściej wybieranych zimówek, kierowcy coraz częściej decydują się na opony całoroczne. Czy takie rozwiązanie jest warte rozważenia? Ponownie, odpowiedź brzmi "to zależy". Przy wyborze opon warto określić przede wszystkim własne wymagania. Ile kilometrów rocznie pokonujemy? Czy często odwiedzamy górskie, zaśnieżone drogi? Użytkujemy samochód w mieście, czy z dala od odśnieżanych dróg? Wszystkie te czynniki są istotne przy wyborze opon, a jeśli jeździmy samochodem głównie po mieście, wybór całorocznego ogumienia może być sensownym rozwiązaniem.

Opony całoroczne z pewnością zdejmują z kierowcy kilka uciążliwych obowiązków. Nie trzeba wymieniać ich co pół roku, odchodzi więc konieczność umawiania się i oczekiwania w kolejkach w najgorętszym jesiennym lub wiosennym okresie. Ogumienie wielosezonowe sprawia, że znika również problem magazynowania - nie trzeba oddawać opon do przechowalni ani miesiącami trzymać drugiego kompletu w garażu lub schowku.

Co na temat opon całorocznych sądzą eksperci? Tegoroczny ranking ADAC dowodzi, że opony uniwersalne stają się coraz bardziej dopracowane i godne polecenia. W 2024 roku po raz pierwszy przyznano takiej oponie werdykt "dobry", co odpowiada czwórce w pięciostopniowej skali. 7 z testowanych modeli zasłużyło z kolei na miano "polecanych".

Tych opon unikaj jak ognia

Podsumowując, zimowe opony powinny być przede wszystkim:

dopasowane rozmiarem do samochodu

nowe lub objęte gwarancją

dostosowane do wymagań kierowcy

A jakich należy unikać? Wyniki testów podpowiadają, że wybór opon regenerowanych, bieżnikowanych czy tzw. "nalewek", to strata pieniędzy. Nienajlepszym pomysłem będzie również wybór najtańszych opon nieznanych marek z dalekiego wschodu. Opony często określane jako "chińczyki" raz za razem zajmują ostatnie lokaty w testach, słyną z wysokiego poziomu hałasu i mizernej trakcji, szczególnie na mokrych nawierzchniach.