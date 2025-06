Od 12 czerwca Circle K obniża ceny paliw na stacjach. Benzyna tańsza o 50 groszy

Sieć stacji Circle K uruchamia swoją kultową promocję na paliwo. Akcja pod nazwą "Fuel Day" rusza już w czwartek 12 czerwca i potrwa od godziny 14.00 do 17.00.

Ceny paliw miles i miles+ zostaną obniżone i kierowcy płacąc przy kasie oszczędzą 50 groszy na każdym zatankowanym litrze na blisko 400 stacjach zlokalizowanych w całej Polsce.

Promocja na Circel K - oto zasady. Ile paliwa można zatankować?

Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l. Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu. Zdaniem pomysłodawców obniżka pozwoli zaoszczędzić kierowcom nawet do 25 zł podczas jednego tankowania.

– W kluczowych okresach wyjazdowych roku, a takim jest z pewnością sezon wakacyjny, staramy się dawać naszym klientom realne korzyści. Dlatego powracamy z naszą specjalną ofertą promocyjną. Dzięki niej kierowcy mogą zatankować paliwo miles lub miles+ taniej o aż 50 groszy za litr z kartą Circle K EXTRA. Stawiamy na transparentność i prostotę – bez ukrytych warunków czy ograniczeń – mówi Aleksander Wasiura, dyrektor ds. paliw i myjni w Circle K Polska. Na tym jednak nie koniec…

Kierowcy mają czas do 13 czerwca. Następnie rusza kolejna akcja

13 czerwca rusza kolejna wyczekiwana przez klientów wakacyjna akcja. Do 31 sierpnia w każdy piątek, sobotę i niedzielę będzie można zatankować paliwa miles oraz miles+ taniej o 35 gr/l. Także gaz LPG będzie dostępny z rabatem – od regularnej ceny zostanie odliczone 10 gr/l. Tu również warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym EXTRA. Zniżka zostanie naliczona do maksymalnie 50 l paliwa. Co ważne, z promocji kierowcy mogą korzystać wielokrotnie.

Ceny paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG

Benzyna 95 kosztuje obecnie średnio 5,69 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zatankują za taką samą stawkę - cena oleju napędowego od trzech tygodni pozostaje na niezmienionym poziomie 5,69 zł/l. Zaskoczeniem jest gaz LPG, którego średnia ogólnopolska cena spadła aż o 5 groszy i wynosi dziś 2,79 zł/l.

Najtańsze paliwo w dwóch województwach

Na paliwowej mapie Polski wyróżniają się Górny Śląsk, na którym najmniej kosztuje litr benzyny 95 i oleju napędowego- tam kierowcy płacą odpowiednio 5,58 i 5,57 zł/l. Rajem dla użytkowników aut z LPG jest województwo świętokrzyskie z najniższą ceną autogazu - 2,69 zł/l.

Najdrożej jest zaś na Mazowszu, gdzie litr benzyny 95 i diesla sprzedawany jest średnio po 5,96 i 5,89 zł/l. Najdroższy gaz LPG tankują kierowcy w w województwie zachodniopomorskim - na którego stacjach litr tego paliwa kosztuje średnio 2,96 zł/l.