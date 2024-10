Rosną ceny paliw na Wszystkich Świętych. Ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Ceny paliw na stacjach sprawią niemiłą niespodziankę. Kierowcy zapłacą drożej za tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG. Ale po kolei…

– Październik kończymy wyższymi cenami paliw na stacjach, ale przede wszystkim na rynku hurtowym. To co dzieje się tu wpływa w efekcie na wysokość naszych rachunków za tankowanie. Te mogą być wyższe, bo dalej utrzymuje się prawdopodobieństwo kilkugroszowych podwyżek cen paliw na stacjach w ostatnich dniach października. To o tyle mało komfortowa sytuacja dla podróżujących, że przed nami okres wzmożonych wyjazdów na groby bliskich – zauważają analitycy BM Reflex.

Gaz LPG podrożał najbardziej

Benzyna 95 kosztowała ostatnio 6,07 zł/l, czyli o 4-5 groszy więcej. Olej napędowy zdrożał o 2 grosze do poziomu 6,13 zł/l. Gaz LPG to podwyżka o 6 groszy do ceny na 3,06 zł.

Eksperci BM Reflex zauważają, że od początku miesiąca najwięcej wzrosły ceny gazu LPG - średnio o 21 groszy na litrze. Benzyna 95 i diesel miały wolniejsze tempo wzrostu – odpowiednio o 15 i 19 groszy na litrze.

Tyle zapłacisz za litr benzyny 95 i diesla od poniedziałku 28 października

Z kolei analitycy e-petrol.pl utrzymują, że od poniedziałku 28 października średnia cena najpopularniejszej benzyny 95 będzie mieścić się w przedziale 5,95-6,07 zł za litr. Nieznacznie więcej trzeba będzie zapłacić za diesla – tu przewidywana cena to 5,98-6,09 zł/l.

Ceny gazu LPG ciągle w górę i to nie jest koniec podwyżek

Podwyżka na poziomie 4-5 groszy dotknie kierowców samochodów z instalacją LPG. W konsekwencji rosnących w hurcie cen autogazu, wzrosty widzimy również w sprzedaży detalicznej na stacjach.

Po zmianach średnia cena litra LPG powinna kształtować się między 2,99-3,08 zł za litr. – Tankujący autogaz będą musieli zaakceptować systematyczne podwyżki cen w najbliższych tygodniach, ponieważ zmienia się kierunek dostaw tego paliwa do Polski– zapowiadają eksperci.