Od 1 stycznia 2025 roku kary za brak ubezpieczenia OC poszybują do rekordowych stawek. W efekcie wystarczy przegapić termin o jeden dzień i leci grzywna od 1850 zł do nawet 9250 zł. Kierowcy już teraz masowo dostają wezwania do zapłaty. UFG do automatycznego namierzania dłużników wykorzystuje nowy system. Kto zapłaci najwyższą stawkę?