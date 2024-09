Nowe przepisy dla kierowców. Zmiany przykręcą śrubę

Kierowców czeka mocne przykręcenie śruby. Nowe rozwiązania, które wspólnie szykują aż trzy ministerstwa mają zaostrzyć konsekwencje za łamanie prawa. Ta nagła mobilizacja rządowych sił to odpowiedź na ostatni tragiczny wypadek na warszawskiej Trasie Łazienkowskiej, spowodowany przez kierowcę, któremu sądy wielokrotnie odbierały uprawnienia do prowadzenia auta.

Lista zaprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości obejmuje kilka radykalnych rozwiązań, które mają zaostrzyć kary za piracką jazdę. O jakich sankcjach mowa?

Konfiskata pojazdu, identyfikacja kierowców i szerszy katalog przestępstw

Reforma przewidziana przez resort sprawiedliwości obejmuje m.in. wprowadzenie zabójstwa drogowego do katalogu przestępstw. Wcześniej kilkukrotnie podejmowano już takie próby, które spełzły na niczym. W ocenie ekspertów łatwiej byłoby podnieść kary za spowodowanie śmiertelnego wypadku np. do 20 lat pozbawienia wolności (25 lat jeśli sprawca był pijany lub pod wpływem narkotyków).

Ministerstwo mówi także o stworzeniu systemu identyfikacji kierowców z aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Tu akurat z pomocą mogłaby przyjść technika. Zamontowane w radiowozach kamery z systemem ANPR skanowałby tablice przejeżdżających samochodów i dzięki temu patrole w czasie rzeczywistym dostawałby informację o tym, że np. przed nimi jedzie właściciel numeru rejestracyjnego z orzeczonym zakazem. Funkcjonariuszom pozostałoby jedynie zatrzymać takiego delikwenta. Skutecznym sposobem na odstraszenie od wsiadania za kółko mimo zakazu miałaby być także konfiskata pojazdu.

Punkty karne po nowemu i zmiany w zasadach odzyskania prawa jazdy

Zaostrzenie zasad nakładania punktów karnych i bardziej restrykcyjne warunki dot. odzyskania prawa jazdy – to pomysły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W resorcie już przeanalizowano przepisy związane z tymi sankcjami. – Jest wiele wniosków, m.in. dotyczący powrotu do bardziej restrykcyjnych przepisów co do nakładania punktów karnych i odzyskiwania uprawnień. Mamy już ustalenie, co trzeba zrobić, będziemy kierowali tę zmianę do Sejmu, w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury, bo on odpowiada za prawo o ruchu drogowym – zapowiedział Czesław Mroczek, wiceminister MSWiA.

Masowo polecą prawa jazdy. Od kiedy nowe przepisy dla kierowców?

Z kolei Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rekomendacjami, które dostarczyła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Reforma istotnie zmieni sytuację kierowców w Polsce. Obecne przepisy dotyczące utraty prawa jazdy na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę zostaną rozszerzone. Ministerstwo chce, by z uprawnieniami żegnali się także kierowcy, którzy pojadą o ponad 50 km/h za szybko również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Przepis nie będzie dotyczył dróg ekspresowych i autostrad. Kiedy zmiany wejdą w życie?

– Resort pracuje nad zmianą prawa zgodnie z rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt musi przejść przez pełną ścieżkę legislacyjną, dlatego nowe prawo mogłoby zacząć obowiązywać pod koniec 2024 roku – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy ministerstwa infrastruktury. Na tym jednak nie koniec…

Koniec kasowania punktów karnych. Szybciej stracisz prawo jazdy

W resorcie praca wre także nad innymi przepisami. Spis zmian obejmuje zniesienie możliwości redukcji punktów karnych za niektóre wykroczenia drogowe. Na celowniku jest również wydłużenie okresu ważności punktów karnych. Dlaczego? Kierowcy poczuli rozluźnienie i nastąpił wzrost liczby wypadków oraz zabitych. Eksperci wśród przyczyn pogorszenia sytuacji wskazują m.in. wyborcze prezenty rządu PiS, czyli przywrócenie możliwości kasowania 6 punktów karnych na kursach reedukacyjnych i skrócenie terminu ważności punktów z dwóch lat do roku. Obecne ministerstwo infrastruktury chce zaostrzyć prawo. Zespół KRBRD uważa, że jest istotna różnica między punktami za niewłaściwe parkowanie i karą za niebezpieczne manewry na drodze. Dlatego przewidziano zniesienie możliwości kasowania punktów karnych m.in. w trzech sytuacjach:

Rażące przekroczenie prędkości (obecnie taryfikator za przekroczenie od 51 km/h do ponad 70 km/h przewiduje od 13 do 15 punktów karnych, mandat do 2500 zł; 5 tys. w recydywie),

(obecnie taryfikator za przekroczenie od 51 km/h do ponad 70 km/h przewiduje od 13 do 15 punktów karnych, mandat do 2500 zł; 5 tys. w recydywie), Wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej (aktualnie 5 punktów i w zależności od sytuacji mandat 1000 zł; 2 tys. w recydywie),

(aktualnie 5 punktów i w zależności od sytuacji mandat 1000 zł; 2 tys. w recydywie), Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (dziś 15 punktów karnych i mandat 1500 zł; 3 tys. w recydywie).

Nowe przepisy zaskoczą kierowców. Zobacz 9 zmian w prawie drogowym

Czyli kierowców po chwilowej odwilży w przepisach czekają zmiany i zaostrzenie kar. Lista nowości przewiduje:

Utratę prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Dziś przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym kończy się zatrzymaniem uprawnień na 3 miesiące,

Zniesienie możliwości kasowania punktów karnych za najcięższe wykroczenia, w tym za rażące przekroczenie prędkości od 51 do ponad 70 km/h, wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej czy wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych i na przejściu. Przy czym ministerstwo zastrzega sobie możliwość rozszerzenia katalogu,

Wydłużenie ważności punktów karnych. Po zmianie zasad przez poprzedni rząd dziś punkty karne widnieją przez rok. Wcześniej obciążały konto kierowcy przez 2 lata o daty opłacenia mandatu,

Wprowadzenie do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego,

Stworzenie systemu identyfikacji na drogach osób z orzeczonymi zakazami prowadzenia pojazdów,

Konfiskata pojazdu kierowanego przez osobę posiadającą zakaz jego prowadzenia,

Zmiany w odzyskiwaniu prawa jazdy - wprowadzenie przepisów, które uniemożliwiałyby łatwe odzyskiwanie prawa jazdy po raz trzeci, czwarty czy piąty,

Zmiany w nakładaniu punktów karnych, za tym idą też zmiany zapisów w taryfikatorze punktów karnych.

Zaostrzenie przepisów budzi kontrowersje

– Zaostrzenie przepisów dla kierowców, w szczególności wprowadzenie do prawa pojęcia zabójstwa drogowego oraz konfiskaty samochodu, budzi sporo emocji i kontrowersji – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. – Z jednej strony, takie rozwiązania mogą być postrzegane jako odpowiedź na rosnący problem piratów drogowych, szczególnie tych, którzy łamią prawo pomimo zakazów. Z drugiej strony już teraz istnieją skuteczne narzędzia prawne, które mają walor odstraszający oraz edukacyjny, natomiast nie zawsze są stosowane. Casus sprawcy wypadku na ul. Łazienkowskiej pokazuje też brak skutecznej egzekucji na przykład zakazu prowadzenia pojazdów i tragiczne tego konsekwencje. Tak więc teraz należałoby się skupić na większym wykorzystaniu istniejących możliwości. Wszelkie zmiany powinny mieć charakter systemowy. Często propozycje wprowadzenia zmian w przepisach są reakcją na tragiczne zdarzenie z udziałem pijanego kierowcy. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że takie pojedyncze działania nie rozwiązują skutecznie problemu. Obecnie najważniejsze wydaje się stworzenie warunków efektywnych mechanizmów realizacji wyroków sądowych, a przede wszystkim zakazu prowadzenia pojazdu – oceniła przedstawicielka ITS.