Orlen odkrył duże złoże ropy naftowej w zachodniej Polsce

Ponad 100 tys. ton ropy naftowej wynoszą zasoby wydobywalne złoża Rzeczyca odkrytego w województwie lubuskim - informuje Orlen. Pod ziemią może być jednak przynajmniej pięć razy więcej tego drogocennego surowca.

– Złoże Rzeczyca jest jednym z największych odkryć ropy naftowej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. To duży sukces naszych geologów i inżynierów – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen. – Uruchomienie eksploatacji tych zasobów przyniesie korzyści nie tylko spółki, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, które otrzymują aż 90 proc. opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Oznacza to, że uwzględniając planowane wydobycie, dodatkowe wpływy do budżetu gminy mogą wynieść nawet milion złotych rocznie – wyliczył.

Reklama

Nowe złoże ropy w okolicach Świebodzina

Reklama

Nowe złoże ropy w okolicach Świebodzina zostało odkryte odwiertem poszukiwawczym Rzeczyca-1, wykonanym w miejscowości Grodziszcze. Po jego zagospodarowaniu, odwiert będzie produkował ok. 16,5 tys. ton ropy naftowej rocznie.

– Przeprowadzone testy złożowe w odwiercie Rzeczyca-1 nie tylko potwierdziły istnienie zasobów ropy oraz możliwość ich komercyjnej eksploatacji, ale także wskazują na występowanie dodatkowych, dużych ilości surowca w pobliskich strukturach geologicznych. Z dużym prawdopodobieństwem możemy zatem spodziewać się tutaj kolejnych znaczących odkryć. To potwierdzenie słuszności nowej koncepcji poszukiwawczej, którą zastosowaliśmy na tym obszarze – wskazał Wiesław Prugar, z zarządu ORLEN ds. Upstream.

Poszukiwania trwały 63 dni. Odwiert do 2750 m

Wiercenie otworu Rzeczyca-1 rozpoczęło się w czerwcu i trwało 63 dni. Prace wiertnicze zrealizowało Exalo Drilling z Grupy Orlen. Otwór osiągnął głębokość końcową 2750 metrów. Teraz spółka planuje surowiec transportować rurociągiem do pobliskiej Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn.

Większość krajowego wydobycia ropy naftowej pochodzi ze złóż na terenie zachodniej Polski. Duża część z nich zlokalizowana jest właśnie w województwie lubuskim. Są to między innymi największe pod względem produkcji złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów a także złoże Barnówko-Mostno-Buszewo. W 2023 roku produkcja ropy naftowej, kondensatu i NGL Grupy Orlen w Polsce wyniosła ok. 824 tys. ton.