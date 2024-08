Nowe ceny paliw. Tankujesz gaz LPG? To szykuj się na podwyżki

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od soboty 10 sierpnia 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– Benzyna i olej napędowy są najtańsze od stycznia tego roku. Autogaz w ciągu 2 tygodni podrożał średnio 7 groszy na litrze i to nie koniec podwyżek – zapowiadają analitycy BM Reflex. Jak zmiany wyglądają w liczbach?

Gaz LPG drożeje od 10 sierpnia. To nie jest koniec podwyżek

Reklama

Benzyna 95 i diesel kosztują podobnie – odpowiednio 6,38 zł/l i 6,40 zł/l. Szlachetniejsza 98-ka to wydatek na poziomie 7,15 zł/l. – Mamy zatem dalszy spadek cen benzyn i oleju napędowego średnio o 3 grosze na litrze, a wprzypadku LPG ponowny wzrost średnio o 4 grosze na litrze – wyliczają eksperci.

Od soboty 10 sierpnia benzyna 95 i olej napędowy mają potanieć o 5 groszy. W efekcie przyjdzie nam zapłacić odpowiednio po 6,34 zł/l i 6,36 zł. Gaz LPG zdrożeje aż o 4 grosze i ma kosztować 2,79 zł za litr.

Paliwo Cena od 10 sierpnia Zmiana Benzyna 95 6,34 zł/l taniej o 5 groszy Olej napędowy czyli diesel 6,36 zł/l - 5 groszy Gaz LPG 2,79 zł/l drożej o 4 grosze

Reklama

Benzyna i diesel kosztuje tyle samo. Nie wszyscy jednak zapłacą mniej

Także analitycy e-petrol.pl zauważają pozytywne i negatywne zamiany dla kierowców. – Chwilowe uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie szybko przełożyło się na spadek cen ropy naftowej. W ślad za rynkami bazowymi taniały też paliwa w krajowych rafineriach, dzięki czemu przed końcem wakacji jest realna szansa na obniżki na stacjach – twierdzą eksperci. Jednak nie wszyscy odczują ulgę w portfelu. Benzyna 95 kosztuje obecnie 6,37 zł/l, czyli potaniała o 3 grosze w stosunku do cen z zeszłego tygodnia. Diesel to wydatek na poziomie 6,39 zł/l.

Masz samochód z LPG? To teraz szykuj się na wzrost cen. O ile będzie drożej?

Powodów do radości nie mają za to kierowcy samochodów z instalacją LPG. Autogaz jest obecnie jedynym paliwem, które drożeje. – W górę o 2 grosze poszły za to notowania autogazu. Tankowanie paliwa do samochodu z instalacją LPG to wydatek na poziomie 2,73 zł/l i o ile przewidywania na nadchodzący tydzień są optymistyczne dla tankujących benzynę i diesla, to kierowcy samochodów zasilanych autogazem muszą liczyć się z dalszym wzrostem cen na stacjach – zapowiadają eksperci.

Ceny paliw od 12 sierpnia. Oto zestawienie kosztów

Od 12 sierpnia benzyna 95 ma kosztować 6,28-6,39 zł/l. Ceny diesla będą niemal identyczne, czyli na poziomie 6,29-6,40 zł/l. Gaz LPG w wyniku zapowiadanych podwyżek może dojść do 2,82 zł/l.

Paliwo Cena od 12 sierpnia 2024 roku Benzyna 95 6,28-6,39 zł/l Olej napędowy 6,29-6,40 zł/l Gaz LPG 2,82 zł/l