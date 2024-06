Odcinkowy pomiar prędkości w 2024 roku. Tam kierowcy wpadają najczęściej

Odcinkowy pomiar prędkości działa dziś w 36 lokalizacjach. Żółte kamery od początku 2024 roku złapały już ponad 110 tys. kierowców. To dwa razy więcej mandatów niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Do rekordowego wyniku najbardziej przyczynił się odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Na 8-kilometrowym odcinku tej trasy obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu jest wyższa niż ten limit.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 postrachem kierowców

Od początku 2024 roku OPP na autostradzie A4 ujawnił ponad 43,5 tys. wykroczeń. Dla porównania drugi pod względem skuteczności OPP zamontowany na S7 w tunelu Zakopianki ujawnił "tylko" 11 tys. wykroczeń.

L.p. Odcinkowy pomiar prędkości Liczba ujawnionych naruszeń w 2024 roku 1 Autostrada A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie 43 462 2 Droga S7, Skomielna Biała, Naprawa (tunel Zakopianki) 11 076 3 Droga S7 - Falęcice, Nowy Gózd 10 865 4 Tunel S2, kierunek Terespol 5314 5 Droga S8 - Macierzysz, Blizne Łaszczyńskiego 4860

System groźniejszy niż fotoradar, łapie sześć razy więcej kierowców

Odcinkowy pomiar prędkości matematycznie – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest niemal sześć razy skuteczniejszy od fotoradarów. Obliczenia oddają obraz sytuacji.

464 fotoradary działające obecnie w sieci CANARD ujawniły 241,3 tys. naruszeń, co daje 520 zdjęć na jeden żółty słup przy drodze. W przypadku OPP na lokalizację przypada ponad 3 tys. ujawnionych przypadków przekroczenia prędkości. Teraz zanosi się na to, że statystyki mandatowe poszybują…

Rodzaj urządzenia Od początku 2024 Od początku 2023 Fotoradary 241 365 wykroczeń 219 259 Odcinkowy pomiar prędkości 109 001 46 631 Systemem RedLight 31 454 21 100 Nieoznakowane radiowozy ITD 3104 8628 Suma 384 924 295 618

Odcinkowy pomiar prędkości powiększy się o 43 nowe lokalizacje na drogach krajowych

GITD szykuje się do powiększenia sieci CANARD aż o 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. W tym przewidziano aż 43 nowe lokalizacje OPP na drogach krajowych. Rozbudowę sfinansują pieniądze pozyskane z KPO. Lista obejmuje:

43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

70 fotoradarów,

10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach,

5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

GITD ma nowy sposób na karanie kierowców. Nie unikniesz mandatu

W efekcie statystyki skuteczności systemu CANARD mogą wystrzelić. Szczególnie, że GITD kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od mandatów (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).

118 odcinkowych pomiarów średniej prędkości (nowa lista)

To będzie już kolejna operacja "zwiększania skuteczności" systemu CANARD. Pod koniec 2023 GITD zakończył montaż kamer w 39 lokalizacjach (nowy wykaz miejsc opisuje poniższa TABELA) – urządzenia pojawiły się na autostradach i drogach ekspresowych, jednak większość czeka na podłączenie zasilania.

Niebawem sieć OPP urośnie o 43 nowe lokalizacje za pieniądze z KPO. W efekcie kierowców na danym odcinku trasy będzie kontrolować przynajmniej 118 odcinkowych pomiarów średniej prędkości.

Lp województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 2 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 3 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 4 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 5 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 6 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 7 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E 8 ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 9 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 10 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 11 PODKARPACKIE Rzeszów-Nosówka ul. Dębicka P 1391 12 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 13 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 14 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 15 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491- Lutcza 782 K 19 16 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 17 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 18 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 19 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 20 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka – Brynka W 151 21 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 22 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice – Klisino W 416 23 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 24 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 25 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 26 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 27 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 28 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 29 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 30 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 31 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 32 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 33 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 35 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa K S8 36 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 37 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 38 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678 39 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44

Odcinkowy pomiar prędkości, oto co na zdjęciu zobaczy kierowca?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.