ZDM sprzedaje 41 porzuconych samochodów. Mazda 6, Mercedes, Toyota RAV4, Volkswagen Passat, Subaru pod młotek

Mazda 6 kombi z 2013 roku czy Mercedes W124? Może jednak Volkswagen Passat lub Toyota RAV4 albo Subaru Outback III? Jest też Ford Focus, Peugeot 407, Skoda Octavia, Volvo S80, dwa Jaguary, trzy Saaby, Mini Cooper i auta dostawcze. Na parkingu Zarządu Dróg Miejskich Warszawa na nowych właścicieli czeka 41 samochodów wystawionych na licytację. Jak to możliwe?

Pod młotek idą auta usunięte z ulic w procedurze art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W myśl przepisów, jeśli samochód jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje, że nie jest używany – może zostać odholowany na koszt właściciela.

Samochody zabrane z ulicy na licytacji ZDM. Co mówią przepisy?

Pojazdy są usuwane na wniosek straży miejskiej lub policji i trafiają na parkingi firm, z którymi ZDM ma podpisane umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna takie bezpańskie samochody trafiały na złom. Jednak ktoś w ZDM zauważył, że wśród porzuconych aut trafiają się wyjątki, które choć klasyfikowane jako wraki, nie muszą trafiać do kasacji tylko na sprzedaż.

Sprzedali już 189 porzuconych samochodów za ponad 1,4 mln zł

Pierwszy przetarg ogłoszono jesienią 2021 roku – wówczas siedem aut sprzedało się za 92,7 tys. zł. Rok później biznes już się rozkręcił – z 63 pojazdów w dwóch turach zlicytowano 45 szt. za ponad 364 tys. zł. To kwota wystarczająca na remont 300 m jezdni. W 2023 roku w trzech przetargach wystawiono 172 pojazdy – nowych właścicieli znalazło 127 egzemplarzy (w tym BMW serii 5 sprzedane za 37 tys. zł oraz motocykl), a do kasy miasta trafiło 936 tys. zł. Łącznie w sześciu przetargach udało się sprzedać 189 pojazdów za kwotę ponad 1,4 mln zł.

Nowy przetarg ZDM na 41 samochodów. Mazda 6 z 2013 roku za pół ceny

Teraz pora na siódme rozdanie. W nowym przetargu pod młotek idzie aż 41 samochodów. Wśród nich można znaleźć atrakcyjne sztuki.

Mazda 6 kombi z 2013 roku z 2-litrowym sinikiem benzynowym została wyceniona przez rzeczoznawcę na 19 500 zł. To najmłodszy samochód w tym rozdaniu licytacji ZDM. Podobne japońskie auto na rynku wtórnym kosztuje przynajmniej dwa razy więcej.

Toyota RAV4 z 2008 roku za 11 800 zł

Jeśli ktoś nie chce kombi, to może SUV? Toyota RAV4 z 2008 roku jest odrobinę tańsza – cena wywoławcza to 11 800 zł. Auto w złotym kolorze ma orurowanie, ubezpieczenie OC ważne do końca 2024 roku i silnik benzynowy 2.0/152 KM połączony ze skrzynią automatyczną. Na rynku podobne auta są wyceniane na ponad 44 tys. zł.

Mercedes W124 czy Volkswagen Passat 2.0 TDI? Cena i przebieg

Mercedes W124 z 1993 roku to doskonały materiał na klasyka. Pod maską niezniszczalny silnik Diesla 2.5D, a o solidności konstrukcji może świadczyć 459 736 km przebiegu. Niemiecki sedan ma polisę OC ważną do końca 2024 roku i został wyceniony na 2700 zł.

Pożądany przez polskich kierowców Volkswagen Passat 2.0 TDI z automatem (2006 rok) w nadwoziu kombi kosztuje od 3500 zł. Ten samochód także ma OC ważne do końca 2024 roku.

Subaru Outback czy Suzuki Swift? Mniejszy jest droższy

Łakomym kąskiem może być Subaru Outback III generacji z 2006 roku z silnikiem 2.5/165 KM typu Boxer. Cena wywoławcza za to japońskie kombi z napędem 4x4 oszacowana przez rzeczoznawcę wynosi 2750 zł.

Czerwone Suzuki Swift 1.3 z 2007 roku przynajmniej na zdjęciu wydaje się lekko uszkodzone. Jednak cena wywoławcza od 3800 zł wydaje się atrakcyjna. W serwisach ogłoszeniowych japoński hatchback kosztuje nawet 18 tys. zł.

Jeśli nie Jaguar, to może Skoda Octavia kombi?

Miłośnicy brytyjskiego prestiżu też znajdą coś dla siebie. Jaguar X Type z 2007 roku z dieslem 2.0 kosztuje od 3100 zł. Większy Jaguar XF z silnikiem wysokoprężnym 2.7 D został wyceniony przez rzeczoznawcę na 4100 zł. 2700 zł – od takiej ceny będzie licytowana Skoda Octavia kombi z 2009 roku z benzynowym silnikiem 1.6.

Najtańszy Volkswagen Polo. Oferta od 1000 zł

Najtańszym autem w ofercie jest Volkswagen Polo z 1993 roku – auto z silnikiem benzynowym 1.0 kosztuje od 1000 zł. O 750 zł droższy jest złoty VW Golf czwartej generacji z benzynowym 1.6. W obu przypadkach polisa OC jest ważna do końca 2024 roku. Wśród ciekawych samochodów znajdziemy też trzy Saaby w cenach od 1400 zł za model 95 z 1999 roku do 3400 zł za sedana 93 z 2006 roku z 2-litrowym silnikiem benzynowym.

Atrakcyjnym autem jest też Mini Cooper z 2003 roku. Hatchback brytyjskiej marki należącej do BMW porzucony wcześniej w Warszawie także trafił na licytację ZDM i został wyceniony na 3600 zł.

Młodym autem w tej licytacji jest Chevrolet Aveo z 2012 roku – hatchback z silnikiem benzynowym 1.2 kosztuje od 4200 zł. Lista 41 pojazdów wystawionych przez ZDM obejmuje także samochody dostawcze w różnym stanie.

Odholowane auta przez ZDM, jak wziąć udział w przetargu, gdzie oglądać?

Samochody można oglądać w dwóch terminach: 16 i 21 maja w godzinach od 10.00 do 13.00 na parkingu przy ul. Gołdapskiej 7 (dzielnica Białołęka). ZDM zbiera oferty do 24 maja 2024 r. (piątek) do godz. 15.00. Swoją propozycję ceny należy złożyć w zaklejonej kopercie (na każde auto osobno) i czekać na wynik do 7 dni roboczych.

Kiedy samochód zostanie odholowany? Odholowanie auta przez ZDM, przepisy i podstawa prawna

Samochody z ulic Warszawy usuwane na podstawie dyspozycji wydanych przez straż miejską, policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Dzieje się tak w oparciu o artykuły 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo u ruchu drogowym, jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Natomiast w przypadku art. 130a pojazdy usuwane są wtedy, gdy: