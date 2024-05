Nowe ceny paliw na stacjach. Już 13 maja kierowców opuści pech?

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 13 maja? Odpowiedzi niesie najnowszy raport analityków rynku.

– Ceny będą mogły ulec obniżce – dotyczy to wszystkich gatunków paliw. Prawdopodobnym scenariuszem będzie także zrównanie się cen benzyny i oleju napędowego na większości stacji. Majówkowe promocje się zakończyły, ale zmiany na rynku hurtowym powodują, że dla kierowców kolejne dni nie będą czasem wyższych wydatków za tankowanie – ogłaszają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Różnica szybko topnieje

Benzyna 95 w mijającym tygodniu potaniała o 1 grosz do poziomu 6,65 zł. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla pierwszy raz od połowy marca mogli zatankować taniej – obniżka była symboliczna, bo o 1 grosz do ceny 6,68 zł/l. Gaz LPG także tanieje o 1 grosz do 2,83 zł/l.

Paliwo Cena Różnica Benzyna 95 6,65 zł/l taniej o 1 grosz Olej napędowy czyli diesel 6,68 zł/l - 1 grosz Gaz LPG 2,83 zł/l - 1 grosz

Zmiany cen w hurcie odczują kierowcy na stacjach paliw już 13 maja

Duże obniżki cen w hurcie powodują, że operatorzy stacji nie będą zmuszeni rezygnować z własnej marży, a równocześnie będą w stanie odczuwalnie obniżyć ceny na pylonach. Z najnowszego raportu wynika, że od 13 maja benzyna 95 będzie kosztować 6,54-6,65 zł/l. Diesel to wydatek na poziomie 6,55-6,66 zł/l. Oba paliwa będzie już dzielić tylko 1 grosz różnicy.

Zmiany spadkowe nie ominą także autogazu, który taniał w cenach dostaw do stacji i w detalu ma kosztować 2,79-2,85 zł/l. Benzyna 98 na większości stacji będzie w cenie między 7,19 i 7,30 zł za litr.

Paliwo Cena od 13 maja 2024 roku Benzyna 95 6,54-6,65 zł/l Benzyna 98 7,19-7,30 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,55-6,66 zł/l Gaz LPG 2,79-2,85 zł/l

Benzyna 95 potanieje nawet o 10 groszy. Ale i tak zapłacimy drożej

Także analitycy BM Refelx zauważają trend zniżkowy. W mijającym tygodniu pojawiły się obniżki cen na pylonach stacji sięgające nawet kilkunastu groszy na litrze.

Benzyna 95 kosztuje średnio 6,67 zł/l (-2 gr/l). Szlachetniejsza benzyna 98 – 7,29 zł/l (-1 gr/l). Olej napędowy to wydatek na poziomie 6,68 zł/l (-2 gr/l). Gaz LPG kosztuje 2,84 zł/l.

– Biorąc pod uwagę skalą obniżek cen na rynku hurtowym rzędu 20 gr/l benzyny 95 i 10 gr/l oleju napędowego, spodziewamy się w kolejnych dniach spadku średniego poziomu cen na stacjach odpowiednio o ok. 10 gr/l benzyny Pb95 i 5 gr/l oleju napędowego – zapowiadają eksperci.

W porównaniu do cen sprzed roku tańszy obecnie pozostaje jedynie autogaz (o 16 gr/l). Za pozostałe paliwa płacimy więcej. Diesel jest droższo 51 gr/l, benzyna 95 o 17 gr/l, a 98 o 20 gr/l.