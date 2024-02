Nowy interfejs Google Maps. Jakie zmiany?

Zmiany w interfejsie nie są bardzo duże, ale dostrzegalne. Pierwszą z nich jest przemieszczenie przycisku udostępniania na prawy górny róg, tuż obok wpisywanego adresu. To szczególnie istotne pod kątem ergonomii: nie będziecie musieli już szukać tej funkcji, bo będzie pod ręką.

Warto również zauważyć, że "karty" lokalizacji nie będą pełnoekranowe: uzyskają one zaokrąglony kształt, ale mimo całkowitego "wysunięcia", wciąż będziecie widzieli kawałek mapy w tle. Dzięki temu poruszanie się po aplikacji będzie płynniejsze i wygodniejsze.

To jednak nie wszystko: bardzo duża zmiana jest w miejscu, w którym wpisujecie docelowe adresy. Dotychczas było to rozciągnięte na całą szerokość ekranu i zintegrowane ze sposobem przemieszczania się. Teraz będzie w postaci "chmurki" i zostawi tylko pierwszą swoją funkcję. Wybór środka transportu zostanie przeniesiony niżej, do menu wskazówek dojazdu.

Zmiany nieco porządkują aplikacje i nieco ujmują wizualnego chaosu. Ponieważ nie wszyscy (w tym my) jeszcze otrzymali aktualizację, bo dotyczy ona tylko niektórych użytkowników Androida, to zdjęcia zapożyczyliśmy z materiału 9to5Google.