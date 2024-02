BMW XM zatrzymane w Polsce przez Straż Graniczną

BMW XM nie dojechało do swojego odbiorcy za wschodnią granicą Polski. Złodziejskie plany pokrzyżowała polska Straż Graniczna.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na przejściu w Terespolu wypatrzyli nowiutkie BMW XM. I to był początek kłopotów 33-letniego obywatela Tadżykistanu, który chciał wyjechać SUV-em z Polski na Białoruś.

Złodziej chciał wyjechać BMW XM z Polski na Białoruś

Straż Graniczna odkryła, że perłowe BMW XM z 2023 roku zostało skradzione w Niemczech. Jego wartość oszacowano na przynajmniej 850 tys. zł.

– W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, kierowcę oraz pojazd przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji z Terespola – wyjaśnia SG.

BMW XM to najdroższe auto odzyskane w 2024 roku. Straż Graniczna uratowała auta za 19 mln zł

Straż Graniczna podkreśla, że zatrzymane BMW XM to najdroższy samochód jaki odzyskano w 2024 roku na wschodniej granicy Polski. Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG w 2023 roku odzyskali 192 pojazdy o łącznej wartości ponad 19 mln zł.

Nowe BMW XM - co to za samochód?

BMW XM za wielkim złotym, podświetlanym grillem i pod długą maską skrywa duet hybrydowy, który stanowi nowy silnik benzynowy 4.4 V8 TwinPower Turbo/489 KM i 197-konny napęd elektryczny zapewniają moc systemową rzędu 653 KM! Maksymalny moment obrotowy tej hybrydy wynosi 800 Nm (generowany wspólnie przez silnik spalinowy o wartości do 650 Nm i silnik elektryczny o wartości do 280 Nm). Silnik elektryczny jest zintegrowany z 8-stopniową skrzynią biegów M Steptronic. Przełożenie wstępne zwiększa efektywny moment obrotowy elektryka na wejściu skrzyni biegów do nawet 450 Nm.

BMW XM, czyli jaka moc i przyspieszenie?

Wdepniecie gazu wciska w fotel. BMW XM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 s. Krajobraz przesuwa się za szybami przy gardłowym akompaniamencie ośmiu cylindrów i sportowego układu wydechowego. Ten ostatni ma elektryczne, płynnie sterowane klapy oraz – po raz pierwszy w modelu BMW M – sześciokątne, ułożone jedna nad drugą podwójne końcówki rur.

BMW XM w pigułce, czyli dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika, osiągi