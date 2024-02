Toyota RAV4 to dwie hybrydy do wyboru

Toyota RAV4 jest z nami od 30 lat. Dziś to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. W Polsce zalicza się do Top10 najchętniej kupowanych aut.

Kierowcy mają do wyboru klasyczną hybrydę o mocy 222 KM lub 306-konną hybrydę plug-in. Mocniejsza odmiana napędu teraz jest dostępna w specjalnej ofercie. Japończycy mocno tną ceny. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport, czyli SUV w pikantnym wcieleniu

Toyota RAV4 Plug-in HybridGR Sport wygląda najlepiej z całej gamy. Stylistycznie taki SUV już na pierwszy rzut oka różni się od tradycyjnych wersji. Lista znaków szczególnych obejmuje m.in. zmodyfikowane zderzaki, lakierowane na czarny połysk grill, lusterka oraz nadkola. Czarne 19-calowe alufelgi stworzono specjalnie dla tego modelu – zdaniem inżynierów te obręcze są lżejsze i wytrzymalsze od pozostałych z oferty. Tylko w tej odmianie przewidziano ekskluzywne połączenie lakieru Imperial Red z czarnym dachem – to nawiązanie do barw motorsportowej komórki Toyota Gazoo Racing. Poza tym zamiast czerwonego można mieć dwukolorowe malowanie z białym Platinum White Pearl, srebrnym Misty Silver, szarym Royal Grey i niebieskim Elite Blue.

RAV4 GR Sport kusi przestronnym wnętrzem. Jaka pojemność bagażnika?

W kabinie sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane i podgrzewane fotele pokryte tapicerką z zamszu. Kierownica z perforowaną skórą świetnie leży w dłoniach. Przeszycia srebrnoszarą nicią są także przy lewarku skrzyni biegów. Do tego dochodzą nakładki progowe, oznaczenia GR Sport czy przycisk Start z logo GR. Sportowe zapędy nie naruszyły przestronności kabiny, 4,6-metrowy SUV swobodnie mieści pięć osób. Bagażnik zapewnia 520 l regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć przez złożenie tylnych siedzeń do 1160 l (do wysokości rolety).

Cyfrowe wyposażenie i nowe multimedia

RAV4 GR Sport to także zupełnie nowe multimedia i szybsze oprogramowanie. Po raz pierwszy w tym modelu Toyota zastosowała cyfrowe zegary na 12,3-calowym ekranie z możliwością personalizacji ustawień. Do wyboru są cztery konfiguracje – Casual, Smart, Sport i Tough. Podświetlenie tła zmienia się automatycznie wraz z wybranym trybem jazdy. Do tego zupełnie nowa nawigacja, która aktualizuje się z chmury, a wskazówki podaje nowy wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala. Telefon można podłączyć za pomocą Apple CarPlay (bezprzewodowo) lub Android Auto (przewodowo).

Asystent głosowy Hej Toyota może ustawić klimatyzację i multimedia, wykonać połączenie telefoniczne czy otworzyć lub zamknąć okna. Wystarczy powiedzieć "zimno mi", a sztuczna inteligencja zamknie okna lub podniesie temperaturę. Dzięki dwóm mikrofonom na desce rozdzielczej system reaguje na polecenia zarówno kierowcy, jak i pasażera obok.

Nowe zawieszenie RAV4 GR Sport robi różnicę

Toyota RAV4 GR Sport to nie tylko sportowy styl i szlachetne wnętrze. Pod spodem pracuje zmienione zawieszenie. Inżynierowie zastosowali twardsze sprężyny oraz amortyzatory. Sztywność sprężyn wzrosła z 28 do 30 N/mm z przodu i z 40 do 46 N/mm z tyłu. Dzięki temu samochód jeździ stabilniej.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport zaskoczy mocą i osiągami

RAV4 Plug-in Hybrid napędza duet spalinowo-elektryczny, który stanowi 2,5-litrowy benzynowiec (182 KM) ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostanie 306 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6 sekund, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris. Prędkość maksymalną ograniczono do 180 km/h.

Toyota RAV4 GR Sport z napędem 4x4 AWD-i

W RAV4 GR Sport trakcji seryjnie pilnuje elektryczny napęd na cztery koła AWD-i. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu osi tylnej służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami. Sprytnie pomyślany system potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować do 80 proc. na tył (20:80).

Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzana jest głównie przednia oś. Tylne koła włączają się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Czyli wtedy, gdy system wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy będziemy poruszać się po nawierzchni o zmniejszonej przyczepności poza główną drogą. Dzięki napędowi AWD-i kierowca może korzystać z dodatkowych trybów, które przeznaczone są do jazdy w trudniejszych warunkach jak np. po śniegu lub po bezdrożach. Do tego funkcja "Trail Mode" kontroluje uślizg w mechanizmie różnicowym (blokuje koło bez przyczepności, napędzając drugie) i wspomaga zjazd ze wzniesienia.

Toyota RAV4 GR Sport i systemy bezpieczeństwa

RAV4 GR Sport skrywa również wszelkie możliwe systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zapobiega kolizjom na skrzyżowaniach i ułatwia skręt na przecięciach dróg. Nowa funkcja wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia pomaga uniknąć uderzenia w pieszego, który wszedł na jezdnię.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport kosztuje o 36 700 zł mniej

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport teraz jest tańsza o 36 700 zł względem ceny katalogowej i kosztuje od 261 200 zł. Wersja Selection, która ma dwukolorowe malowanie nadwozia, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni czy cyfrowe lusterko wsteczne to wydatek od 241 700 zł. Z kolei RAV4 Plug-in Hybrid Style kosztuje od 248 300 zł i ma dodatkowo elektrycznie sterowany dach panoramiczny, tapicerkę ze skóry naturalnej oraz wentylowane fotele.