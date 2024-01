Subaru wyprzedzał "na trzeciego"

Subaru WRX STI to marzenie małych i dużych chłopców - elektryzuje wszystkich, od lat 7 do 107. Ale co dzieje się z człowiekiem, który w zimowych warunkach usiądzie za kierownicą japońskiego auta o mocy 300 KM i z napędem 4x4 Symmetrical AWD?

Niektórzy tracą zdrowy rozsądek. Pewien kierowca sportowego Subaru zabrał się do wyprzedzania ciężarówki na zaśnieżonej drodze i najwidoczniej za bardzo uwierzył w swoje umiejętności. Jednocześnie przecenił możliwości auta.

Reklama

Pług śnieżny przeciął Subaru na pół, jak nóż kostkę masła (WIDEO)

Reklama

Nie zdołał wrócić na swój pas ruchu. Jego Subaru "stanęło" w poprzek drogi i bokiem zderzyło się z pługiem śnieżnym nadjeżdżającym z przeciwka. Krawędź lemiesza zadziałała jak nóż, przecięła samochód na dwie części tuż za siedzeniem kierowcy. Wypadek zarejestrowała kamerka maszyny służb drogowych…

Kierowca Subaru miał więcej szczęścia niż rozumu

Nagranie z wypadku opublikował Departament Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of Transportation). W sieci pojawiły się też zdjęcia przeciętego Subaru. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Kierowca japońskiego auta miał więcej szczęścia niż rozumu.