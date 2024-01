Ponza: port słynie z niebezpiecznych warunków

Straż przybrzeżna interweniowała natychmiast, na pomoc poszkodowanym ruszyły też inne służby. Policja rozpoczęła czynności mające na celu ustalenie wszelkich przyczyn zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób został zabezpieczony ładunek.

Wstępne czynności trwały do wczesnych godzin popołudniowych, a w ich wyniku stwierdzono, że nie doszło do uszkodzenia konstrukcji promu. Po sprawdzeniu czy jednostka posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia normy bezpieczeństwa żeglugi, zezwolono jej na wypłynięcie do Formii o godzinie 15:20.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Ponza: rok temu też doszło do groźnego incydentu

Niemal dokładnie rok temu świat obiegło nagranie z innego promu wychodzącego z portu Ponza. Na jednym z nagrań można zobaczyć, jak pasażerowie siedzą z nogami w górze, próbując uniknąć nadmiernego przemoczenia przez wpływającą na pokład wodę. Sztormowa pogoda to jednak w styczniu norma na Wyspach Poncjańskich.