Zaczęło się "tylko" od nieustąpienia pierwszeństwa. Potem było już jeszcze gorzej

Dyżurny KPP w Chojnicach otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na DW 235 w miejscowości Zbeniny. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 55-letni kierowca VW Golfa II podczas manewru skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa kierującemu samochodem ciężarowym 55-latkowi podróżującemu w kierunku Brus. W wyniku zdarzenia Kierowca Golfa i trzech jego pasażerów trafili do szpitala.

Ale zanim potencjalnego sprawcę zabrała karetka, to na miejscu mundurowi przebadali go jeszcze alkomatem. Wynik? Nawet zaprawieni w bojach funkcjonariusze musieli być pod wrażeniem, bo urządzenie wskazało maksymalną wartość pomiaru. Czyli 4 promile. Dodatkowo alkomat poinformował, że stężenie alkoholu u kierowcy Golfa może być jeszcze wyższe (!). W związku z tym pobrano próbki jego krwi do badań laboratoryjnych, a także z miejsca zatrzymano mu prawo jazdy.

Cała sprawa może się zakończyć dla sprawcy w więzieniu

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku przeprowadzili oględziny pojazdów. Policyjny technik zarejestrował zdjęcia, opracował szkic sytuacyjny i zabezpieczył wszelkie ślady, które mogą mieć znaczenie dla dokładnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Natomiast jeśli badania laboratoryjne potwierdzą u kierowcy Golfa taki wynik, to zapewne będzie on musiał liczyć się z karą pozbawienia wolności.