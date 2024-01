Toyota odleciała! Nowy SUV to świetny styl i nowatorska hybryda pod maską

Toyota Century pojawiła się w 1967 roku jako pierwszy luksusowy samochód produkowany w Japonii. Auto nazwano na cześć setnej rocznicy urodzin założyciela firmy Sakichi Toyody. Przez blisko 60 lat Century stała się synonimem limuzyny, w której najważniejszy jest komfort podróżujących na tylnej kanapie.

Dziś Century podróżuje japońska rodzina cesarska, premier Japonii... oraz Yakuza, japońska mafia – największy syndykat przestępczości zorganizowanej na świecie. To najlepiej świadczy o prestiżu tego modelu. A teraz Toyota postanowiła zaszaleć…

Toyota Century SUV ma ponad 5,2 m długości. To gigant w sam raz dla zawodników sumo

Toyota Century w nadwoziu SUV niedawno dołączyła do gamy producenta. Auto jest ogromne – ma ponad 5,2 m długości, prawie 2 m szerokości i 1,8 wysokości. Rozstaw osi dochodzi do niemal 3 m. W porównaniu z oferowaną równolegle limuzyną nowy SUV jest szerszy, wyższy i oferuje więcej przestrzeni na tylnych fotelach.

Właśnie ten nowy SUV Toyoty posłużył jako baza do stworzenia specjalnego kabrioletu dla Japońskiego Związku Sumo (JSA). Samochód będzie służył do przewozów zwycięskich zawodników po turnieju, który zaplanowano 28 stycznia w tokijskiej hali sportowej Ryogoku Kokugikan. Zamiast tylnych foteli przygotowano przestrzeń dla dwóch zapaśników. Auto jest w kolorze białym, a skórzana tapicerka ma jasny kolor.

Toyota Century SUV - ten samochód możesz zamówić nawet jako kabriolet, ale poczekasz rok

Toyota Century dla JSA została przygotowana zgodnie z koncepcją full-order. Ten nowy rodzaj usługi producenta pozwala kupującemu stworzyć jedyny w swoim rodzaju egzemplarz Century. Jeśli ktoś ma kaprys, to także ze zmodyfikowanym nadwoziem np. kabriolet. Realizacją zamówienia zajmuje się Century Meister lub główny mechanik z salonu Toyoty. Koszt konwersji oraz czas realizacji zamówienia są ustalane indywidualnie. Przygotowanie Century w wersji bez dachu zajmuje około roku.

Toyota Century SUV i hybryda plug-in z silnikiem V6

Toyota do napędu Century SUV zaprzęgła hybrydę plug-in z porządnym silnikiem benzynowym 3.5 V6. Duży akumulator ma zapewnić wystarczający zasięg do codziennej jazdy w trybie elektrycznym. Trakcję i zwrotność zapewni znany z Lexusa RX w napęd na cztery koła E-Four Advanced oraz układ tylnych kół skrętnych (Dynamic Rear Steering). Komfort pasażerów tylnych siedzeń zwiększa funkcja Rear Comfort, która wspomaga układ hamowania tak, by jak najmniej przeciążeń było przenoszonych do wnętrza.

Ile kosztuje Toyota Century SUV? Ładnie nas urządzili

Nowa Toyota Century SUV jest produkowana w Japonii w fabryce Tahara. Na rodzimym rynku samochód kosztuje 25 mln jenów, czyli ponad 700 tys. zł.