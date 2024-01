Potrącenie kobiety we Wrocławiu. Uwaga na drogach, jest ślisko

Jak podaje Gazeta Wrocławska, do potrącenia doszło na przecięciu ulic Owsianej i Stysia we Wrocławiu. Kierowca Peugeota poruszał się od ul. Swobodnej w kierunku ul. Owsianej, jednak m.in. ze względu na mokrą i śliską nawierzchnię z kostki nie był w stanie zahamować przed pieszą, która przechodziła przez oznakowane przejście. Kobieta doznała urazu kręgosłupa i została zabrana karetką do szpitala. W wyniku zdarzenia uszkodzony został również znak drogowy.

Okoliczności zdarzenia bada policja. Pytanie, na ile wpływ na zdarzenie miała śliska nawierzchnia, na ile prędkość, z jaką w tych trudnych warunkach poruszał się kierujący Peugeotem.