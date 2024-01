O rodzicach parkujących niemal na wejściu do szkoły, przedszkola, żłobka słyszał chyba każdy. Ma być szybko, wygodnie, dziecko musi zdążyć, a reszta mnie nie obchodzi… Kierująca Porsche Macanem poszła jednak o krok dalej i swoim autem wjechała wprost do żłobka – na jej usprawiedliwienie przemawia fakt, że najwyraźniej pomyliła pedał gazu z hamulcem. I że chyba nie planowała posunąć się aż daleko, bo nie przyjechała do żłobka, lecz chciała po prostu zatrzymać się pod budynkiem, ale – jak widać – na chęciach się skończyło. Na szczęście w chwili zdarzenia żłobek był już niemal całkowicie pusty.