Pickup i dron to nie wszystko. Będą jeździć też quadem

Policjanci z Koszalina odebrali właśnie nowy sprzęt: to samochód Isuzu D-Max, quad Kawasaki i dron Matrice 350 RTK DJI. To nowoczesne narzędzia, które powinny znacząco wzmocnić możliwości operacyjne koszalińskiej komendy. Jak podkreśla w swoim komunikacie policja, powinno to oznaczać wyraźną poprawę bezpieczeństwa oraz większą skuteczność podczas różnorakich działań i operacji.

Dron został wyposażony w kamerę termowizyjną oraz system zrzutowy i znajdzie szerokie zastosowanie: od wspierania akcji ratunkowych na wodzie po poszukiwania zaginionych osób i monitorowanie imprez masowych. Z kolei pojazd Isuzu D-Max z agregatem prądotwórczym, wyciągarką i napędem na cztery koła świetnie porusza się w trudnym terenie, będzie mógł więc wesprzeć m.in. akcje ratownicze. Natomiast Quad z napędem 4x4 i specjalną przyczepką dla noszy ratowniczych powinien ułatwić transport osób poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc.

Nowy sprzęt, czyli wyższy poziom bezpieczeństwa

Jak podkreśla policja, "sprzęt znacznie zwiększy efektywność realizowanych zadań służbowych prowadząc do podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko społeczności lokalnej, ale także całego regionu. Wszystko po to, aby w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym profesjonalnie zarządzać i dowodzić policyjnymi działaniami".