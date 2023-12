Młodsi czy starsi? Kto częściej powoduje wypadki?

Według policyjnych statystyk żadna z tych dwóch skrajnych grup wiekowych nie jest największym zagrożeniem na drodze. Choć trzeba przyznać, że widełki wiekowe stosowane przez policję nie do końca odzwierciedlają powszechne rozumienie określeń „młody” kierowca i „senior”.

Pierwsza grupa wiekowa ujęta w policyjnych danych obejmuje kierowców w wieku 18-24 lata, a ostatnia 60 plus. Tymczasem ubezpieczyciele jako niedoświadczonych kierowców traktują osoby do 26. roku życia. Natomiast jako seniorów za kółkiem zwykle określa się przynajmniej 65-latków.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2022 roku nieco więcej wypadków spowodowali kierowcy powyżej 60. roku życia. Byli sprawcami 3551 takich zdarzeń. Pełnoletni kierowcy do 24 r. ż. doprowadzili do 3059 wypadków. Inaczej jednak wyglądała sytuacja rok wcześniej. W 2021 roku to najmłodsi kierujący spowodowali większe zagrożenie na drogach - dokładnie 3653 wypadki, z kolei osoby 60 plus - 3418.

Kto częściej jest sprawcą najtragiczniejszych zdarzeń?

Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi kierowcy powodują podobną liczbę wypadków. Ale jest jeszcze inna charakterystyczna prawidłowość wynikająca z tych statystyk.

W ubiegłym roku to seniorzy częściej doprowadzali do najtragiczniejszych zdarzeń. W wypadkach z ich udziałem zginęło 316 osób, a 4027 osób zostało rannych. Młodzi sprawcy wypadków przyczynili się do śmierci 281 osób i 3910 rannych. Rok wcześniej sytuacja była odwrotna. Było wtedy 382 zabitych i 4630 rannych w wypadkach spowodowanych przez osoby w wieku 18-24 lata i 361 zabitych oraz 3843 rannych w zdarzeniach, których sprawcami byli kierowcy 60 plus.

Sprawcy wypadków. Kto wypada najgorzej w statystykach?

Najbardziej zaskakujący jest fakt, że to wcale nie najmłodsi, ani też najstarsi powodują najwięcej wypadków. Najbardziej niebezpieczni na drodze są kierowcy między 25. a 39. rokiem życia, a zaraz po nich ci w wieku 40-59 lat.

Pierwsi z nich w ubiegłym roku doprowadzili do 5855 wypadków, w których zginęło 551 osób, a 6893 zostały ranne. Drudzy byli sprawcami 5600 wypadków, które przyniosły 452 ofiary śmiertelne i 6609 rannych.