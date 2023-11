Mazowieccy śledczy schwytali trzy osoby podejrzane o okradanie kierowców odpoczywających i śpiących na przydrożnych parkingach. Zatrzymani mężczyźni i kobieta mogą spodziewać się surowych kar, włączając w to potencjalne pozbawienie wolności nawet do 10 lat – no i teraz to oni będą mogli sobie odpocząć. Tyle że za kratami…