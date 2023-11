Nowości w Google Maps

Google ogłosiło nadchodzącą aktualizację dla aplikacji Mapy Google, która wprowadza ciekawe nowości związane między innymi z okresem świątecznym. Zachwyceni będą nie tylko kierowcy, ale również inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają z Map w różnych okolicznościach.

Nowości społecznościowe od Google

Pierwszym punktem, który Google przedstawia w ramach najnowszej aktualizacji, jest usprawnienie systemu podpowiedzi dotyczących podróży transportem publicznym. Wskazówki mają działać teraz znacznie sprawniej, przy okazji podpowiadając dokładnie którym środkiem transportu warto się przemieścić, by jak najsprawniej dotrzeć do celu. Podpowiedzi są zależne między innymi od czasu podróży, ilości przesiadek i dystansu. To nie wszystko: trasę można będzie dostosować w zależności od nowych filtrów, takich jak preferowany środek transportu publicznego lub ilość pieszych.

Co więcej, w 80 dużych miastach na świecie (nie podano, czy dotyczy to także Warszawy) dodano także dokładne miejsca, w których znajdują się wejścia i wyjścia ze stacji metra.

To nie wszystko: dzięki aktualizacji będziecie mogli zakupić bilet bezpośrednio w aplikacji. Google zapowiada współpracę z ponad 250 partnerami sprzedającymi bilety na całym świecie. Ponownie, nie ma bezpośredniego potwierdzenia, że dotyczy to Polski, ale możemy się spodziewać takiej funkcji już niebawem.

Aktualizacja poprawia także działanie funkcji Listy. Dzięki temu planowanie wypadu grupowego ze znajomymi będzie znacznie przyjemniejsze. Włączone będzie udostępnianie miejsc, głosowanie. Grupa będzie mogła zadecydować za pomocą emoji serca lub łapki w dół, w które miejsce woli pójść.

Inną, mniej istotną funkcją, będzie dodanie do recenzji i opinii możliwość reakcji za pomocą emoji. Podobnie jak na Facebooku.

Kierowcy, nadchodzi coś dla was

Poza funkcjami społecznościowymi Google usprawnia możliwości aplikacji dla kierowców samochodów elektrycznych. W aplikacji będzie można skorzystać z podpowiedzi dotyczących ładowarek, zostaną one opisane jako "szybkie", "średnie" i "wolne". Będzie można także sprawdzić kompatybilność ze swoim samochodem. Funkcja ma ułatwić dobór trasy kierowcom "elektryków".

Ale fani elektryków nie są odosobnieni z nowościami. Google przynosi także coś dla fanów motoryzacji spalinowej, umożliwiając sprawdzenie cen paliw na pobliskich stacjach benzynowych i dobranie sobie najtańszej opcji.