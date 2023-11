18-latka będzie musiała poczekać na swój egzamin

Policjanci od razu zakazali kursantce dalszej jazdy. Co ciekawe, instruktor nie krył zdziwienia, tłumacząc, że nie zauważył żadnych objawów nietrzeźwości u kobiety. Nie wyczuł też od niej wydychanego alkoholu.

Kursantka odpowie przed sądem. Przypomnijmy, że "widełki" między 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi to stan po spożyciu alkoholu. Za jazdę samochodem w tym stanie grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowca może zostać także aresztowany i ukarany grzywną do 5 tysięcy złotych i nie mniejszą niż

Wszystko wskazuje na to, że 18-latka będzie musiała poczekać na swoje pierwsze uprawnienia przynajmniej pół roku.