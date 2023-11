Co zrobić w sytuacji, gdy komuś nagle zabraknie drobnych? To naprawdę poważny problem, ale dwóch mężczyzn z Dolnego Śląska wpadło na genialny pomysł, jak z tej trudnej sytuacji wyjść - otóż matce swojego kolegi ukradli wartego grosze Peugeota, a potem… sprzedali go w punkcie skupu złomu. Może myśleli, że skoro pojazd był tani, to nikt się nie zorientuje?

Jaworscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodu marki Peugeot. Nie była to jednak zwykła kradzież, taka jakich u nas wiele. Po, pierwsze, przedmiotem kradzieży było auto o szacowanej wartości ok. 1500 zł. Po drugie, złodzieje zaczęli od zabrania kluczyka do auta z domu jednego ze swoich znajomych (!). Po trzecie, podejrzani wykazali się niezwykłą przebiegłością, bo w celu utrudnienia identyfikacji pojazdu założyli do niego inne tablice rejestracyjne. I wreszcie, po czwarte, zamiast cieszyć się jazdą tak fajnym autem, podejrzani postanowili jednak sprzedać swój łup w punkcie skupu złomu. Reklama W trakcie dochodzenia ujawniono, że 33-letni mężczyzna, który kierował skradzionym samochodem, miał już wcześniej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z kolei jego 25-letni wspólnik został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania, gdzie kryminalni znaleźli kilka porcji metamfetaminy. W związku z tym 25-latek będzie odpowiadał również za posiadanie narkotyków. Obu podejrzanych czeka surowa kara. A chcieli tylko sprzedać złom… Obaj podejrzani zostali postawieni zarzuty i teraz staną przed sądem, gdzie grozi im surowa kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. oprac. Piotr Wróbel Dalszy ciąg materiału pod wideo