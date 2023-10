Policja odzyskała skradzionego TIR-a

Ciężarowy DAF z naczepą został skradziony kilka dni temu z terenu gminy Kąty Wrocławskie. Dziś policja poinformowała o sukcesie – TIR został odnaleziony. Widok po otwarciu drzwi składu mundurowi z pewnością zapamiętają na długo…

– Ogromną wartość w tym przestępstwie stanowił ładunek, który znajdował się w naczepie zespołu pojazdów. Były to akumulatory do pojazdów marki Porsche– powiedziała st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Złodzieje ukradli akumulatory za ponad 2 mln zł

Przestępcom z pewnością nie chodziło o ciężarówkę, a o drogocenną zawartość naczepy. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają zatrzymania odpowiedzialnych za to przestępstwo. Złodziejom za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Akumulatory z Polski do fabryki samochodów Porsche

Akumulatory zostały najpewniej wyprodukowane przez LG Energy Solution Wrocław, czyli największą w Europie gigafabrykę baterii litowo-jonowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Z Polski akumulatory miały trafić do Zuffenhausen, gdzie powstaje elektryczne Porsche Taycan.