Do zdarzenia doszło ok. 9 rano. "Doszło do zderzenia pociągu z autem dostawczym. Z pociągu ewakuowano 150 pasażerów, którzy udali się w dalszą podróż podstawionym składem. W aucie podróżował tylko kierowca. Nikomu nic się nie stało" - powiedział PAP oficer prasowy PSP Pruszków mł. bryg. Karol Kroć.

Rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski przekazał PAP, że komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia na szlaku Józefów-Warszawa Główna Towarowa. "Ze wstępnych danych wynika, że kierujący autem dostawczym nie zastosował się do sygnałów nadawanych na przejeździe i wjechał pod pociąg. Urządzenia na przejeździe były sprawne" - wyjaśnił.

Nikomu nic się nie stało, ale są opóźnienia

Podkreślił, że nie ma przerwy w kursowaniu pociągów. "Jeżdżą jednym torem" - wyjaśnił. Dodał, że opóźnienia w kursowaniu pociągów sięgają 15 minut. "Pracujemy by przywrócić ruch rozkładowy" - zaznaczył Jakubowski. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk