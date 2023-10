Waze, czyli coś innego od Google

Chociaż Waze jest w tej chwili tak naprawdę tworzony przez zespół Google Maps, to z pewnością warto dodać go do tego spisu. To bardzo specyficzna nawigacja, której nie pomylicie z żadną inną. Za jej charakter odpowiada wyjątkowa szata graficzna, stworzona w komiksowo-animowany sposób. Waze – dużo bardziej niż Mapy Google – nastawiony jest na społeczność.

Na mapie widzimy innych "Wazersów", czyli użytkowników aplikacji. Na ich podstawie możemy też wywnioskować średnią prędkość na danym odcinku. Jest to szczególnie ważne, bo Waze zaznacza dokładnie korki (z racji bazy danych Google) i na tej podstawie będziecie w stanie stwierdzić, czy korek jest poważniejszy, czy jest po prostu spowolnieniem w ruchu.

Oczywiście nie zabrakło tutaj też wielu podstawowych funkcji, takich jak zgłaszanie kolizji, czy kontroli drogowej. Warto jednak zaznaczyć, że Waze to aplikacja dostosowana wyłącznie dla kierowców: na próżno szukać tras dla rowerów, pieszych, czy rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.

Yanosik to nie tylko antyradar

Przy jakimkolwiek zestawieniu związanym z nawigacją, oczywiste jest umieszczenie Yanosika. Aplikacja w listopadzie skończy 13 lat, co czyni ją jedną ze starszych nawigacji na smartfona na rynku. Znajdziecie tutaj wszystkie funkcje, jakie powinna posiadać automapa, chociaż Yanosik skupia się przede wszystkim na funkcjach antyradaru. Baza kierowców jest na tyle ogromna, że trudno będzie wam znaleźć lepiej ostrzegającą przed kontrolami policyjnymi aplikację.

Dodatkowo możecie tam wystawić na sprzedaż samochód, ubezpieczyć go, wprowadzić swoją bazę danych z CEPiKu, kupić bilecik autostradowy, czy posłuchać radia.

Here WeGo

Kolejna na liście znalazła się aplikacja Here WeGo, którą mogliście gościć dawno temu na starych Nokiach jeszcze z systemem operacyjnym Symbian. Aplikacja oczywiście od tego czasu niejednokrotnie ewoluowała i się dynamicznie rozwija. Obecnie to właśnie w Here WeGo inwestują jedne z największych koncernów motoryzacyjnych, takie jak Audi, czy BMW.

Kierowcy chętnie sięgają po Here WeGo, ze względu na dokładność prowadzenia, a w przeciwieństwie do poprzedników przetestują ją także rowerzyści i piesi, też korzystający z komunikacji miejskiej.

Mapy Petal

Zestawienie zamyka aplikacja Mapy Petal, tworzona przez chińskiego giganta, czyli Huawei. W stosunku do innych aplikacji warto podkreślić możliwość sterowania gestami.

Za aktualne mapy odpowiada firma Tom-Tom, także wszelkie remonty i utrudnienia nie są dla Petal problemem. Nawigacja miewa jeszcze sporo błędów, aczkolwiek bardzo szybko się rozwija, dlatego warto dać jej szansę.