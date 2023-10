Na DK25 trwa właśnie remont, a w miejscu robót obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Sęk w tym, że nie każdy kierujący stosuje się do zmienionych zasad ruchu, więc mundurowi postanowili co poniektórych zmobilizować w nieco inny sposób. W tym celu nad miejscem budowy zawiesili drona

